Источник материала: Новости Волковыска

⚡ В Беларуси с 1 января 2020 года снижается таможенная пошлина за превышение лимитов на посылки из-за границы. Тариф был уменьшен вдвое❗

С нового года в странах ЕАЭС снижается порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок до 200 евро (ранее 500 евро) и 31 килограмма в месяц.

К сожалению, новые правила не относятся к Беларуси. Решение Совета ЕЭК унифицирует верхний порог беспошлинного провоза.

Сейчас в Беларуси ежемесячный лимит на беспошлинные посылки составляет 200 евро и 31 кг. Разовая норма одного отправления не должна превышать 22 евро и 10 кг. Иначе такие посылки будут облагаться пошлиной.

Но есть и хорошие новости. С 2020 года в два раза сократится таможенная пошлина за перевес посылок.

Если раньше за превышение лимитов нужно было платить 30% стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг перевеса, то теперь нужно заплатить 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг перевеса. Новое правило распространяется на все страны ЕАЭС, в том числе и на Беларусь.