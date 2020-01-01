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Одна из самых известных моделей плюс-сайз выложила откровенное «беременное

02.01.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Одна из самых известных плюс-сайз-моделей Эшли Грэм, которая находится на позднем сроке беременности, попозировала обнаженной. Кадры с фотосессии опубликованы в ее Instagram-аккаунте.

На одном из снимков голая Эшли Грэм позирует, стоя на коленях, выгнув спину и откинув назад голову и руки. При этом на модели присутствуют только аксессуары — серьги-кольца и несколько подвесок. «Готова сдаться», — говорится в подписи к посту.

Пользователи Сети отреагировали на фотографию знаменитости в комментариях. «Женщина-воин», — прокомментировал один. «Два прекрасных человека», — заметил другой. «Женское тело так красиво! Особенно во время беременности», — восхитился третий. «Это верный способ быть счастливым и чувствовать себя комфортно в собственном теле», — отметил четвертый.

Автором фотоистории стала американская художница, режиссер и модный фотограф Касс Берд (Cass Bird). Она снимает знаменитостей для таких изданий, как The New York Times Magazine, Rolling Stone, GQ, Nylon, Out и Paper Magazine.

Напомним, что это не первая фотосессия 32-летней Эшли Грэм, которую она сделала, будучи беременной. В октябре она снялась для американского Vogue, когда была на пятом месяце беременности. Также она рассказала о том, как готовится к материнству.

— Когда я появляюсь на публике, то становлюсь душой компании. Но теперь вся компания разговаривает со мной только о беременности. Такое чувство, что я стала членом какого-то тайного общества. Первые четыре месяца я скрывала беременность. Я привыкла контролировать свое тело. Когда другие пытались диктовать мне, каким оно должно быть, сама устанавливала контроль над собой. Но теперь живой маленький человек внутри меня словно говорит: «Это больше не твое, а мое». В этой ситуации я должна уступить, — поделилась она.

 
 
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