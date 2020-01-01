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Гродненец бросал с балкона топор и ножи на детскую площадку

02.01.2020 10:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гродненец с балкона своей квартиры бросал топор и ножи в сторону площадки, на которой играли дети. Никто не пострадал. Его осудили на три года ограничения свободы.

Милиция Гродно рассказала и про другие распространенные случаи хулиганства, пишет Hrodna.life. В Мостах мужчина с балкона третьего этажа выбросил бутылку из-под водки, которая попала в проходившую мимо дома по тротуару женщину. Ему присудили по ч.1 ст.339 УК штраф в размере 30 базовых величин.

Ночью в одной из деревень Ивьевского района мужчина повредил семь заборов, ударяя по ним и отрывая от пролетов штакетины. За это и кражу, которую он совершил месяц назад, ему назначили штраф в размере 60 базовых величин.

Все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Подобные примеры не единичны.

В Гродненской области в 2019 году зарегистрировано более 240 хулиганств. Это немногим меньше, чем в прошлом. Обычно это повреждение имущества, в том числе автомобилей ночью.
 
Теги: Гродно
 
 
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Гродненец с балкона своей квартиры бросал топор и ножи в сторону площадки, на которой играли дети. Никто не пострадал. Его осудили на три года ограничения свободы.
 
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