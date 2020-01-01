- Интеграция с Беларусью. Обо всем договорились, кроме того, о чем нужно было договориться: газ, нефть, налоги. Давайте не будем говорить, какой хитрый Лукашенко, как он ведет переговоры, как он сидит на 2 стульях. Что означает экономически отсутствие договоренностей по газы, нефти и налогам?





- Это не экономически, это политически означает, что никакой углубленной интеграции пока не предвидится. Президент Беларуси Лукашенко выставил достаточно понятные условия. Если мы говорим об углубленной интеграции, то экономические условия ведения бизнеса для белорусских и российских предприятий должны быть одинаковыми. То есть цена на газ для белорусских предприятий должна быть такая, как для смоленских, за исключением небольшой разницы в транспортном плече. И то же самое с нефтью. Им говорят: если интегрироваться, давайте по-настоящему интегрироваться. На что РФ сказала, что нет, мы так не хотим. Значит из этого всего я делаю вывод, что скорее всего переговоры продолжатся. План интеграции должен быть запущен с 2021 года. То есть время еще есть и можно попытаться договориться о чем-то в течение следующего года. Но пока это непреодолимое условие для углубленной интеграции.





- В интервью Эху Лукашенко горько сетовал на несправедливое отношение к нему, не как к равному партнеру, а к младшему партнеру. Если интеграция произойдет, она произойдет на чьих условиях?





- На компромиссных. Я думаю, что Лукашенко понимает. В его интервью несколько раз звучало: я понимаю., что у нас веса не равные, но тем не менее я хочу с уважением, чтобы вы меня любили, какой я есть. Чтобы по взаимному согласию. Интеграция Беларуси может пройти по крымскому сценарию. Почему нет? Трактористы из Смоленска, из Брянской области заедут туда, в местном военторге что-то закупят — и интегрируют Беларусь по крымскому сценарию. Никакого согласия ни от президента Беларуси, ни от парламента... Нет, от парламента потребуется, потому что там встанут автоматчики, как в Крыму, снайперы, и под дулами автомата члены парламента проголосуют, как надо, объявят референдум, который тоже посчитают правильно. Это один сценарий.





Второй сценарий — должны как-то договориться. Если повторять крымский сценарий не хочется… Где-то логика Лукашенко понятна. Она может не нравиться экономически российским властям, но она абсолютно прозрачна и понятна. Никакого зайчика из кармана, из шляпы он не достает. Он говорит: окей, ребята, интеграция — значит у нас все одинаково, у нас не должно быть разницы между нами. Чтобы законы были одинаковыми, суды одинаковы, органы безопасности работали одинаково. Чтобы у нас вообще все-все было одинаково. Тогда и ы на первичные энергоресурсы тоже должны быть одинаковыми.









- Звучит как справедливые требования.





- Я честно говорю: мне кажется, что позиция Лукашенко абсолютно справедливая для той концепции интеграции, которую предлагает РФ.





- Возвращаясь к этому интервью, исключительно разумному. Он выглядит эмоциональным, ярким, как обычно, но говорит разумные вещи и объясняет их.





- Не всегда.





Меня сильно повеселил пассаж, когда Лукашенко сравнил отношения России и Беларуси с отношениями Америки и Китая. Это было совершенно круто. Я просто, что называется, лежал и плакал. Насколько он талантливый человек, что такое может сравнение придумать! И в этом пассаже он плачется на то, что сальдо торговых отношений с Россией отрицательное в пользу России, что Россия покупает гораздо меньше белорусских товаров. Но меня заинтересовал в этой части другой вопрос. Понятно, что у Беларуси… Мир же состоит не из 2 стран: Беларусь и Россия. И ничего другого нет. То есть отрицательное торговое сальдо в отношениях с Россией компенсируется положительной торговлей Беларуси с другими странами в значительной мере. Но все равно в белорусской статистике платежного баланса возникает загадка. Все равно есть отрицательное сальдо текущих операций, грубо говоря экспорта и импорта. И оно должно покрываться какими-то кредитами, займами. У Беларуси в платежном балансе, я посмотрел специально перед нашей встречей в докладе МВФ по итогам 2018 года. И там такая дыра, ничем не объяснимая. То есть Беларусь, точно как Лукашенко, как зайчика из шляпы, достает несколько процентов ВВП и закрывает дырку. Понятно, что эта дырка закрывается деньгами РФ. Об этом идет речь. РФ платит, платит за поддержку в разной форме. Представляет кредиты самостоятельно, от Минфина, от евразийского банка. Кто только не дает кредиты Беларуси. Если бы это было не так, то у Беларуси не было бы денег на покупку российских товаров.