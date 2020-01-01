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В Беларуси за сутки на пожарах погибли 6 человек, с начала года уже 11 жертв
02.01.2020 13:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Беларуси за минувшие сутки на пожарах погибли шесть человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные
Сразу три жертвы зарегистрированы в Брестской области. Пожар произошел утром 1 января в жилом доме в деревне Мохро Ивановского района. В результате погибли хозяин 1967 года рождения и два его гостя. Причина случившегося устанавливается.
Почти в это же время поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Раховец Новогрудского района Гродненской области. Погиб пенсионер.
Кроме того, два человека стали жертвами огня в деревнях Новоселки Копыльского района Минской области и Опытная Верхнедвинского района Витебской области.
Всего с начала года на пожарах погибли 11 человек.
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В Беларуси за минувшие сутки на пожарах погибли шесть человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные МЧС. Сразу три жертвы зарегистрированы в Брестской области....
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