В Беларуси за сутки на пожарах погибли 6 человек, с начала года уже 11 жертв

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси за минувшие сутки на пожарах погибли шесть человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные МЧС .





Сразу три жертвы зарегистрированы в Брестской области. Пожар произошел утром 1 января в жилом доме в деревне Мохро Ивановского района. В результате погибли хозяин 1967 года рождения и два его гостя. Причина случившегося устанавливается.

Почти в это же время поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Раховец Новогрудского района Гродненской области. Погиб пенсионер.

Кроме того, два человека стали жертвами огня в деревнях Новоселки Копыльского района Минской области и Опытная Верхнедвинского района Витебской области.

Всего с начала года на пожарах погибли 11 человек.