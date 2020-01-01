Источник материала: Виртуальный Брест

Итак, ситуация накаляется, количество комментариев под постом приближается к 150 , а истина постоянно ускользает. Суть в том, что пользователь разместил видео с регистратора, на котором видно сразу два критических нарушения (двойная сплошная и проезд на красный).





Однако, часть общества ополчилась на автора видео, обвиняя его в том, что он безосновательно медленно едет по городу, провоцируя тем самым водителя сзади на нарушение. В оправдание можно сказать, что перед перекрёстком просто некуда "лететь", нужно снижать скорость, да ещё и припаркованные автомобили справа напрягают и заставляют снижать скорость - а вдруг кто-то выскочит под колёса?

И кроме прочего, второе нарушение, проезд на красный, зафиксировано значительно позже... К слову, регистратор приехал к "зелёному" как раз вовремя. С другой стороны, медленно ползущие автомобили часто действительно напрягают и заставляют нервничать. В общем, смотрите сами:

А как вы считаете, поделитесь вашим мнением в комментариях.