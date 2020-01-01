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Тошнот и "шестёрка"? В сети разгорелась дискуссия о видео с регистратора из Бреста
02.01.2020 13:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Итак, ситуация накаляется, количество
Однако, часть общества ополчилась на автора видео, обвиняя его в том, что он безосновательно медленно едет по городу, провоцируя тем самым водителя сзади на нарушение. В оправдание можно сказать, что перед перекрёстком просто некуда "лететь", нужно снижать скорость, да ещё и припаркованные автомобили справа напрягают и заставляют снижать скорость - а вдруг кто-то выскочит под колёса?
И кроме прочего, второе нарушение, проезд на красный, зафиксировано значительно позже... К слову, регистратор приехал к "зелёному" как раз вовремя. С другой стороны, медленно ползущие автомобили часто действительно напрягают и заставляют нервничать. В общем, смотрите сами:
А как вы считаете, поделитесь вашим мнением в комментариях.
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