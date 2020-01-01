ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тошнот и "шестёрка"? В сети разгорелась дискуссия о видео с регистратора из Бреста

02.01.2020 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Итак, ситуация накаляется, количество комментариев под постом приближается к 150, а истина постоянно ускользает. Суть в том, что пользователь разместил видео с регистратора, на котором видно сразу два критических нарушения (двойная сплошная и проезд на красный).

Тошнот и "шестёрка"? В сети разгорелась дискуссия о видео с регистратора из Бреста

Однако, часть общества ополчилась на автора видео, обвиняя его в том, что он безосновательно медленно едет по городу, провоцируя тем самым водителя сзади на нарушение. В оправдание можно сказать, что перед перекрёстком просто некуда "лететь", нужно снижать скорость, да ещё и припаркованные автомобили справа напрягают и заставляют снижать скорость - а вдруг кто-то выскочит под колёса?

И кроме прочего, второе нарушение, проезд на красный, зафиксировано значительно позже... К слову, регистратор приехал к "зелёному" как раз вовремя. С другой стороны, медленно ползущие автомобили часто действительно напрягают и заставляют нервничать. В общем, смотрите сами:

А как вы считаете, поделитесь вашим мнением в комментариях.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Итак, ситуация накаляется, количество комментариев под постом приближается к 150, а истина постоянно ускользает. Суть в том, что пользователь разместил видео с...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси на пожарах 1 января погибли 10 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.01.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
02.01.2020
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика