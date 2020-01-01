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Ученые планируют расшифровать язык животных с помощью искусственного интеллекта

02.01.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

С помощью современных алгоритмов ученые могут расшифровывать языки, на которых никто не говорит уже много лет. Вскоре похожие принципы позволят узнать, как общаются животные.

Ученые планируют расшифровать язык животных с помощью искусственного интеллекта

Нынешние алгоритмы уже неплохо понимают, как устроен человеческий язык. С их помощью можно даже расшифровывать мертвые языки, на которых никто не говорит уже несколько тысяч лет. Например, недавно специалисты Массачусетского технологического института и Google с успехом применили искусственный интеллект для изучения критского линейного письма Б и угаритского письма.

В основе подобных исследований лежит анализ имеющихся текстов. Алгоритм определяет, как часто определенные слова встречаются рядом, и выстраивает систему взаимоотношений между ними в векторном пространстве.

Ряд понятий можно представить в виду суммы векторов других слов. Например, «королева» = «король» — «мужчина» + «женщина». В свою очередь, предложения записываются в виде набора из большего числа векторов.

Возможно, отмечает Wired, сходным правилам подчиняется и общение животных. В таком случае можно будет применить для его анализа те же алгоритмы, что и к древним языкам.

Хотя идея «языка животных» может показаться наивной, такие высокоорганизованные существа, как киты и слоны, несомненно, обладают определенными способностями к сложному мышлению. Логично ожидать, что и их общение окажется таким же сложным. Возможно, искусственный интеллект однажды поможет нам понять, о чем они говорят — и даже присоединиться к разговору.

Источник: hightech.plus

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Теги: Гродно
 
 
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С помощью современных алгоритмов ученые могут расшифровывать языки, на которых никто не говорит уже много лет. Вскоре похожие принципы позволят
 
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