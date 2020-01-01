Ученые планируют расшифровать язык животных с помощью искусственного интеллекта

Источник материала: Полымя

С помощью современных алгоритмов ученые могут расшифровывать языки, на которых никто не говорит уже много лет. Вскоре похожие принципы позволят узнать, как общаются животные.





Нынешние алгоритмы уже неплохо понимают, как устроен человеческий язык. С их помощью можно даже расшифровывать мертвые языки, на которых никто не говорит уже несколько тысяч лет. Например, недавно специалисты Массачусетского технологического института и Google с успехом применили искусственный интеллект для изучения критского линейного письма Б и угаритского письма.

В основе подобных исследований лежит анализ имеющихся текстов. Алгоритм определяет, как часто определенные слова встречаются рядом, и выстраивает систему взаимоотношений между ними в векторном пространстве.

Ряд понятий можно представить в виду суммы векторов других слов. Например, «королева» = «король» — «мужчина» + «женщина». В свою очередь, предложения записываются в виде набора из большего числа векторов.

Возможно, отмечает Wired , сходным правилам подчиняется и общение животных. В таком случае можно будет применить для его анализа те же алгоритмы, что и к древним языкам.

Хотя идея «языка животных» может показаться наивной, такие высокоорганизованные существа, как киты и слоны, несомненно, обладают определенными способностями к сложному мышлению. Логично ожидать, что и их общение окажется таким же сложным. Возможно, искусственный интеллект однажды поможет нам понять, о чем они говорят — и даже присоединиться к разговору.

Источник: hightech.plus