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Отказаться от покупки новых джинс просят в ООН

02.01.2020 14:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Почти 4 тыс. литров воды требуется для производства одной пары джинсов, если учесть сбор хлопка, производство, транспортировку и стирку. Ущерб природе при этом такой же, как при выбросе 33,4 кг углеродного эквивалента или эмиссиях в результате автопробега в 111 километров. В Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) просят не покупать новые джинсы, не доносив старые, передает служба новостей ООН.




Полный шкаф и нечего надеть? Это ушло в прошлое, вдохните новую жизнь в свои вещи, советует вице-мэр Парижа Антуанетта Ги, – а парижанки знают в толк в моде. «Носите старые вещи как новые, это теперь также стильно, как маленькое черное платье , - говорит она. – Мы хотим, чтобы модная индустрия была экологически чистой».

Но это еще не все. При стирке вещей в воздух попадают микрочастицы пластика и других токсичных веществ, которые загрязняют наши водоемы и питьевую воду. 20 процентов загрязнителей воды – это отходы текстильной промышленности.

Индустрия моды может внести существенный вклад в борьбу с изменением климата, прежде всего, благодаря своим гигантским объемам производства. В отрасли заняты 300 млн человек, а ее ежегодный оборот превышает 1,3 триллиона долларов. Лоренс Мила Каналс, активист движения в защиту природы, призывает выявить в производственной цепочке процессы, которые наносят наибольший ущерб окружающей среде, и принять меры. «Все участники цикла должны приложить усилия, чтобы пересмотреть процесс производства и получения прибыли в текстильной промышленности и отказаться от методов, которые наносят вред окружающей среде», - говорит он.

Что могут сделать потребители? Покупайте меньше одежды! Согласно статистическим данным, прежде чем выбросить вещь, мы надеваем ее примерно десять раз. Показатели, конечно, могут разниться в зависимости от страны и социального статуса человека. В ЮНЕП приводят усредненные данные.

Тем не менее, тенденция распространяется на всех: спрос на предметы одежды каждый год увеличивается на два процента год, а вот носим мы ее на треть меньше, чем в начале двухтысячных.

На это роскошество расходуются дополнительные ресурсы планеты. 87 процентов поношенной одежды оказывается на свалке: в мировых масштабах ею можно каждую секунду нагружать целый мусоровоз.

В ЮНЕП советуют при покупке одежды обращать внимание на прочность материала, чтобы она прослужила дольше. Рекомендуется также покупать поношенную одежду, а надоевшую вновь сдавать в магазины «секонд хэнд» или передавать другим. Носить ее следует аккуратно, стирать вещи пореже, а для стирки выбирать концентрированную жидкость вместо порошка, который смывает больше волокна.
 
Теги: Новости
 
 
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Почти 4 тыс. литров воды требуется для производства одной пары джинсов, если учесть сбор хлопка, производство, транспортировку и стирку. Ущерб природе при этом...
 
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