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«Мы живем по закону»

02.01.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Ежегодно в декабре отмечается Международный день прав человека.
В его рамках в Несвижской центральной районной библиотеке имени П. Пронузо была организована деловая игра «Мы живем по закону», в которой приняли участие учащиеся 8 «А», 9 «Б» и 9 «В» классов СШ № 4 г. Несвижа.
В ходе игры ребята выполняли различные задания, направленные на осмысление понятий «права», «обязанности» и «ответственность», обыгрывали жизненные ситуации, в ходе которых определяли, о чем идет речь: о проступке, о правонарушении или преступлении. Также школьники приняли участие в игре «Судья» и поработали с Уголовным кодексом Республики Беларусь. В конце мероприятия все участники получили «Памятки для школьника». Ход всей игры сопровождался слайд-презентацией.
Занятие показало ученикам, что человек, владеющий юридической информацией и хорошо знакомый с типичными моделями поведения в экстремальных ситуациях, имеет гораздо меньший шанс нарушить закон, понести ответственность, а главное, сможет защитить себя и своих близких. Учащиеся пришли к выводу, что любой человек должен научиться быть уверенным в себе, находя выход из трудного положения. А мы, взрослые, обязаны напоминать подросткам о законах, определяющих нашу жизнь.
Благодарим за активное участие в мероприятии педагогов школы:  Л.В. Новицкую, Н.М. Янскую и В.А. Тимофейчик.
Оксана КУНАШ, библиотекарь отдела обслуживания и информации ГУК «Несвижская центральная районная библиотека имени П.Пронузо».


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Ежегодно в декабре отмечается Международный день прав человека.В его рамках в Несвижской центральной районной библиотеке имени П. Пронузо была организована
 
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