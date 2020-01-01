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В Гродно в новогоднюю ночь 16-летняя девушка спрыгнула с 8 этажа

02.01.2020 14:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гродно в ночь с 31 декабря на 1 января 16-летняя девочка спрыгнула с 8 этажа многоэтажки.


Об этом сообщает Следственный комитет. Трагедия произошла в новогоднюю ночь в одной из многоэтажек по улице Суворова. 16-летняя девушка сбросилась с балкона 8 этажа. Ее доставили в медицинское учреждение и прооперировали, врачи боролись за ее жизнь, но не смогли спасти. Причины произошедшего устанавливает Управление Следственного комитета по Гродненской области.
 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно в ночь с 31 декабря на 1 января 16-летняя девочка спрыгнула с 8 этажа многоэтажки.
 
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