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В Гродно в новогоднюю ночь 16-летняя девушка спрыгнула с 8 этажа
Источник материала: Партизан
В Гродно в ночь с 31 декабря на 1 января 16-летняя девочка спрыгнула с 8 этажа многоэтажки.
Об этом сообщает Следственный комитет. Трагедия произошла в новогоднюю ночь в одной из многоэтажек по улице Суворова. 16-летняя девушка сбросилась с балкона 8 этажа. Ее доставили в медицинское учреждение и прооперировали, врачи боролись за ее жизнь, но не смогли спасти. Причины произошедшего устанавливает Управление Следственного комитета по Гродненской области.
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В Гродно в ночь с 31 декабря на 1 января 16-летняя девочка спрыгнула с 8 этажа многоэтажки.
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