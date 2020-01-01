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В Бресте столкнулись электричка и машина скорой помощи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Бресте 1 января около семи вечера произошло столкновение между поездом и скорой помощью.
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Автомобиль получил повреждения, но никто не пострадал. По факту случившегося ведётся проверка.
Зимой 2019 года в Минске Volkswagen врезался в трамвайную остановку.
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Новости Беларуси. В Бресте 1 января около семи вечера произошло столкновение между поездом и скорой помощью. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, карета...
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