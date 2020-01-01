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В Бресте столкнулись электричка и машина скорой помощи

02.01.2020 14:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Бресте 1 января около семи вечера произошло столкновение между поездом и скорой помощью. 

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, карета скорой помощи двигалась по улице Красногвардейской. В какой-то момент микроавтобус оказался слишком близко возле путей и по касательной задел электричку. 

В Бресте столкнулись электричка и машина скорой помощи
Фото: vk.com/uvdbrest 

Автомобиль получил повреждения, но никто не пострадал. По факту случившегося ведётся проверка. 

Зимой 2019 года в Минске Volkswagen врезался в трамвайную остановку. 

Водитель был пьян – подробнее здесь

Люди в материале: нет
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Бресте 1 января около семи вечера произошло столкновение между поездом и скорой помощью.  Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, карета...
 
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