В Бресте столкнулись электричка и машина скорой помощи

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Бресте 1 января около семи вечера произошло столкновение между поездом и скорой помощью.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, карета скорой помощи двигалась по улице Красногвардейской. В какой-то момент микроавтобус оказался слишком близко возле путей и по касательной задел электричку.



Фото: vk.com/uvdbrest

Автомобиль получил повреждения, но никто не пострадал. По факту случившегося ведётся проверка.

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