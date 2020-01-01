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В финале международной лиги КВН москвичи пошутили про шансы минского "Динамо" в КХЛ

02.01.2020 13:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В финале телевизионной международной лиги КВН команда "Московский Университет" (город Москва) пошутила про шансы минского "Динамо" в КХЛ.

Юмористический номер был про интеллектуальные телепередачи, которые стали терять свою популярность, и поэтому телеканалы решили сделать их музыкальными. В финальном раунде такой вымышленной игры ведущий предложил участникам выбрать категории, которую затем уберут.

— Худо без добра?
— Нет худа без добра!
— Соблюдение Минских договоренностей?
— Нет больше соблюдения Минских договоренностей!
— Машины, припаркованные на газоне?
— Убрали машины, припаркованные на газоне!
— Шансы "Динамо-Минск" в КХЛ?
— Нет шансов у "Динамо-Минск" в КХЛ!

Отметим, зал аплодисментами отреагировал на шутку про хоккейных "зубров".

Минское "Динамо" замыкает турнирную таблицу КХЛ, имея всего 28 очков после 42 матчей.

Международная лига КВН — одна из четырех телевизионных официальных лиг КВН (наряду с высшей лигой, премьер-лигой и первой лигой). Проводится в Минске. Команда "Москвовский университет" заняла итоговое 6 место из 8 команд, участвовавших в финале.
 
Теги: Минск
 
 
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В финале телевизионной международной лиги КВН команда "Московский Университет" (город Москва) пошутила про шансы минского "Динамо" в КХЛ.
 
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