|
В финале международной лиги КВН москвичи пошутили про шансы минского "Динамо" в КХЛ
Источник материала: Партизан
В финале телевизионной международной лиги КВН команда "Московский Университет" (город Москва) пошутила про шансы минского "Динамо" в КХЛ.
Юмористический номер был про интеллектуальные телепередачи, которые стали терять свою популярность, и поэтому телеканалы решили сделать их музыкальными. В финальном раунде такой вымышленной игры ведущий предложил участникам выбрать категории, которую затем уберут.
— Худо без добра?
— Нет худа без добра!
— Соблюдение Минских договоренностей?
— Нет больше соблюдения Минских договоренностей!
— Машины, припаркованные на газоне?
— Убрали машины, припаркованные на газоне!
— Шансы "Динамо-Минск" в КХЛ?
— Нет шансов у "Динамо-Минск" в КХЛ!
Отметим, зал аплодисментами отреагировал на шутку про хоккейных "зубров".
Минское "Динамо" замыкает турнирную таблицу КХЛ, имея всего 28 очков после 42 матчей.
Международная лига КВН — одна из четырех телевизионных официальных лиг КВН (наряду с высшей лигой, премьер-лигой и первой лигой). Проводится в Минске. Команда "Москвовский университет" заняла итоговое 6 место из 8 команд, участвовавших в финале.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В финале телевизионной международной лиги КВН команда "Московский Университет" (город Москва) пошутила про шансы минского "Динамо" в КХЛ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)