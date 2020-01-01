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В Страсбурге произошли массовые поджоги авто в новогоднюю ночь, уничтожены более 200 машин

02.01.2020 13:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Страсбурге (Франция) в новогоднюю ночь произошли массовые поджоги автомобилей, в результате чего огнем уничтожено 220 машин. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает издание DNA.





Известно, что в настоящее время полицией Страсбурга задержаны 40 человек, которых подозревают в этих поджогах. Инциденты вспыхнули в западных районах города. Кроме того инициаторы массовых поджогов нападали также на спасателей, которые выезжали на тушение огня.

"Оснащены железными прутьями молодые люди напали на пожарную бригаду. Они цеплялись за пожарный грузовик, по которому они попали металлическими ломами", - отметил Тьерри Карбинер, президент департамента пожарно-спасательной службы.

Он также опубликовал в социальных сетях фотографии транспортного средства с разбитыми окнами. В свою очередь заместитель мэра Страсбурга по вопросам безопасности Робер Эрман отметил, что подобной ситуации в городе не было довольно давно.

"У нас никогда не было такой ситуации уже много лет. Я никогда не видел, чтобы так делали: поджигали машины на парковках под окнами домов. Все кварталы Страсбурга были так или иначе затронуты беспорядками", - сказал Эрман.

Также, несколько сотрудников правоохранительных органов получили ранения в ходе подавления беспорядков. Вспышки беспорядков в Страсбурге продолжались почти до утра.

Кроме того, СМИ сообщают о минимум одном пострадавшем от взрыва автомобиля. Похожие инциденты были зафиксированы в городах Оберни, Мюлуз, Мютциг, Селестат и Барре.
 
 
 
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В Страсбурге (Франция) в новогоднюю ночь произошли массовые поджоги автомобилей, в результате чего огнем уничтожено 220 машин. Как передает РБК-Украина, об этом...
 
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