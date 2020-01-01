Люди погибли при пожарах в Могилевском, Слонимском, Новогрудском, Ивановском, Копыльском и Верхнедвинском районах страны.
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В Беларуси на пожарах 1 января погибли 10 человек
02.01.2020 13:03 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Люди погибли при пожарах в Могилевском, Слонимском, Новогрудском, Ивановском, Копыльском и Верхнедвинском районах страны.
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Еще один человек погиб в ночь с 1 на 2 января.
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