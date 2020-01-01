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В Беларуси на пожарах 1 января погибли 10 человек

02.01.2020 13:03 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси на пожарах 1 января погибли 10 человек
Фото из открытых источников

В Беларуси на пожарах 1 января погибли 10 человек В Новогрудском районе на пожаре погиб мужчина
МЧС опубликовало статистику чрезвычайных происшествий в первый день нового года. В частности, по информации ведомства, пять человек погибли на пожарах в новогоднюю ночь, еще шесть человек погибли в течение суток.

Люди погибли при пожарах в Могилевском, Слонимском, Новогрудском, Ивановском, Копыльском и Верхнедвинском районах страны.

 
 
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Еще один человек погиб в ночь с 1 на 2 января.
 
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