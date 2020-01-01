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Фотофакт. Солнечный столб появился в небе под Минском в первый день нового года

02.01.2020 15:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В агрогородке Ратомка Минского района астроном-любитель Андрей Лейчик сфотографировал световой столб, который появился в небе 1 января. Снимки необычного атмосферного явления опубликованы в сообщества автора в социальной сети «ВКонтакте».


ФОТО: Андрей Лейчик / ASTROBEL TEAM («ВКонтакте») 



«Сегодня, в первый день нового года, небо распогодилось, и впервые за несколько недель удалось увидеть солнце и вдоволь им насладиться. Ясный день преподнес в вечернее время удивительной красоты закат и солнечный столб, который удалось сфотографировать из Ратомки», – написал Андрей Лейчик в соцсети.

Световой (солнечный) столб – это один из самых частых видов гало. Данное атмосферное явление представляет собой вертикальную полосу света, которая тянется от Солнца во время его заката либо восхода. Такой оптический эффект может сформироваться вокруг Луны, городских огней и других ярких источников света. 
 
 
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В агрогородке Ратомка Минского района астроном-любитель Андрей Лейчик сфотографировал световой столб, который появился в небе 1 января. Снимки необычного...
 
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