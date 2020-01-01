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Какой будет погода 3 января? Отвечаем
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В первый рабочий день 2020 года в Беларуси температура воздуха будет выше нуля.
Как
Ночью столбик термометра опустится до -1… -3°C, но днём потеплеет до +1..+4°C.
Ранее мы рассказывали о январских погодных приметах.
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Новости Беларуси. В первый рабочий день 2020 года в Беларуси температура воздуха будет выше нуля. Как сообщает Белгидромет, 3 января ожидается переменная...
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