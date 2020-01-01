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Какой будет погода 3 января? Отвечаем

02.01.2020 15:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В первый рабочий день 2020 года в Беларуси температура воздуха будет выше нуля. 

Как сообщает Белгидромет, 3 января ожидается переменная облачность, без осадков. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с, возможны порывы до 12 м/с. 

Ночью столбик термометра опустится до -1… -3°C, но днём потеплеет до +1..+4°C. 

Ранее мы рассказывали о январских погодных приметах. 

На что указывают частые метели в первый месяц года читайте здесь

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Новости Беларуси. В первый рабочий день 2020 года в Беларуси температура воздуха будет выше нуля.  Как сообщает Белгидромет, 3 января ожидается переменная...
 
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