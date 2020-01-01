Какой будет погода 3 января? Отвечаем

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В первый рабочий день 2020 года в Беларуси температура воздуха будет выше нуля.

Как сообщает Белгидромет, 3 января ожидается переменная облачность, без осадков. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с, возможны порывы до 12 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до -1… -3°C, но днём потеплеет до +1..+4°C.

Ранее мы рассказывали о январских погодных приметах.