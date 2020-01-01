|
В Австралии из-за пожаров массово эвакуируют жителей
Источник материала: СТВ
Новости Австралии. Массовая эвакуация началась на юго-востоке Австралии. Причина – лесные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Десятки тысяч туристов вынуждены ждать спасения на берегу океана. На помощь им власти отправили военные корабли и вертолёты.
Напомним, пожары в Австралии начались в сентябре. За этот период погибли около 20 человек, разрушено более тысячи домов. Огонь уничтожил около 5 миллионов гектаров леса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Австралии. Массовая эвакуация началась на юго-востоке Австралии. Причина – лесные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)