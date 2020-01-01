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В Минск прибывают хоккеисты для участия в Рождественском турнире. Особенно ждут дебютанта – команду США
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минск готовится принять 16-й Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционное событие января стартует уже 3 января. Матчи пройдут на льду «Чижовка-Арены». И, как всегда, это будет сильный и зрелищный хоккей.
Инициаторами и главными организаторами проекта являются Президентский спортивный клуб и Федерация хоккея Беларуси. Кроме того, впервые в истории соревнований выручка от продажи билетов на вечерние матчи будет направлена на благотворительность: средства перечислят в Мозырский детский дом.
Григорий Азарёнок, корреспондент:
Несколько ранее из Пекина прибыла сборная Китая, ну а полчаса назад приземлился самолёт из Объединённых Арабских Эмиратов – хоккеисты сейчас оформляют багаж.
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В Минск прибывают хоккеисты для участия в Рождественском турнире. Особенно ждут дебютанта – команду США
Новости Беларуси. Минск готовится принять 16-й Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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