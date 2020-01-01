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В Минск прибывают хоккеисты для участия в Рождественском турнире. Особенно ждут дебютанта – команду США

02.01.2020 14:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минск готовится принять 16-й Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционное событие января стартует уже 3 января. Матчи пройдут на льду «Чижовка-Арены». И, как всегда, это будет сильный и зрелищный хоккей. 

За годы проведения у турнира появилось много особенностей. Например, благотворительность – в грядущее воскресенье состоится уже восьмая акция «Рождественская традиция». Это мероприятие собирает под одной крышей хоккеистов со всего мира и белорусских детей, оставшихся без родительской опеки.

В Минск прибывают хоккеисты для участия в Рождественском турнире. Особенно ждут дебютанта – команду США

Инициаторами и главными организаторами проекта являются Президентский спортивный клуб и Федерация хоккея Беларуси. Кроме того, впервые в истории соревнований выручка от продажи билетов на вечерние матчи будет направлена на благотворительность: средства перечислят в Мозырский детский дом.

В Минск прибывают хоккеисты для участия в Рождественском турнире. Особенно ждут дебютанта – команду США


Но вернемся к спортивной составляющей. Бороться за победу и главный трофей турнира будут 12 команд. Участники уже прибывают в Минск. В Национальном аэропорту ждут рейсы из Пекина, Абу-Даби, Вены, Стамбула и других городов. Съёмочная группа СТВ встречает спортсменов.

Григорий Азарёнок на прямой связи со студией. 

В Минск прибывают хоккеисты для участия в Рождественском турнире. Особенно ждут дебютанта – команду США

Григорий Азарёнок, корреспондент:
Мы, что называется, дежурим в национальном аэропорту «Минск». 2 января сюда прибывает основная часть участников традиционного Рождественского турнира по хоккею на призы Президента. За трофей в этом году сразятся 12 команд, кстати, впервые среди них будет сборная США.

В Минск прибывают хоккеисты для участия в Рождественском турнире. Особенно ждут дебютанта – команду США

Несколько ранее из Пекина прибыла сборная Китая, ну а полчаса назад приземлился самолёт из Объединённых Арабских Эмиратов – хоккеисты сейчас оформляют багаж.
Буквально через 15 минут ожидаем здесь команду Швейцарии. Ну, а примерно через час прибудут дебютанты турнира – сборная США.

Подробнее – в видеоматериале

Люди в материале: Григорий Азаренок
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минск готовится принять 16-й Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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