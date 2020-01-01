Российская «молодежка» вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Источник материала: Tut.by

Молодежная сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею (U-20), одолев в ¼ финала команду Швейцарии — 3:1 (0:0, 3:1, 0:0).



Фото: IIHF

Все шайбы в матче были заброшены во втором периоде. На гол Воронкова швейцарцы ответили точным броском Жобина, но затем Хованов и оформивший дубль Воронков решили все вопросы о победителе матча.

В других четвертьфиналах сегодня Канада сыграет со Словакией, Швеция — с Чехией, а Финляндия — с США.

Пары полуфиналистов будут определены в зависимости от очков, набранных на первом этапе.