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Российская «молодежка» вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
Источник материала: Tut.by
Молодежная сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею (U-20), одолев в ¼ финала команду Швейцарии — 3:1 (0:0, 3:1, 0:0).
Все шайбы в матче были заброшены во втором периоде. На гол Воронкова швейцарцы ответили точным броском Жобина, но затем Хованов и оформивший дубль Воронков решили все вопросы о победителе матча.
В других четвертьфиналах сегодня Канада сыграет со Словакией, Швеция — с Чехией, а Финляндия — с США.
Пары полуфиналистов будут определены в зависимости от очков, набранных на первом этапе.
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Молодежная сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею (U-20), одолев в ¼ финала команду Швейцарии - 3:1 (0:0, 3:1, 0:0).
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