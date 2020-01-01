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«Здесь играют команды мирового уровня». В Минск прибыли первые участники Рождественского турнира
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минск готовится принять 16-й Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента. Состязания начнутся уже 3 января. Матчи пройдут на льду «Чижовка-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Многие участники уже прибыли в белорусскую столицу.
Григорий Азарёнок, корреспондент:
Это мой первый год на турнире. Я слышал, что это серьезный турнир – здесь играют команды мирового уровня, и это очень важный опыт для нас.
Сами первый раз, но многие мои друзья принимали участие в этом турнире. Я наслышан об этом состязании. Очень сильные соперники, очень престижные команды. Я надеюсь тоже открыть для себя Беларусь.
Прилетели в Минск и традиционные участники – сборная Швейцарии. Всего – 24 человека. Для них это уже 13-й турнир. Правда, пока они не поднимались выше четвертой позиции.
У нас уже один раз сборная Швейцарии занимала четвертое место, сейчас это будет сложно. Здесь есть команды из Беларуси, России, участвуют США, но мы будем стараться. Я думаю, получим удовольствие от игры.
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Новости Беларуси. Минск готовится принять 16-й Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента. Состязания начнутся уже 3 января. Матчи пройдут на льду...
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