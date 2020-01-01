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«Здесь играют команды мирового уровня». В Минск прибыли первые участники Рождественского турнира

02.01.2020 17:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минск готовится принять 16-й Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента. Состязания начнутся уже 3 января. Матчи пройдут на льду «Чижовка-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минск прибывают хоккеисты для участия в Рождественском турнире. Особенно ждут дебютанта – команду США

Многие участники уже прибыли в белорусскую столицу.

Кого уже встретили, знает Григорий Азарёнок. 

«Здесь играют команды мирового уровня». В Минск прибыли первые участники Рождественского турнира

Григорий Азарёнок, корреспондент:
Мы уже несколько часов встречаем участников Рождественского турнира. Уже успели прилететь и получить первые впечатления игроки из ОАЭ, они поделились ими с нами.

«Здесь играют команды мирового уровня». В Минск прибыли первые участники Рождественского турнира

Это мой первый год на турнире. Я слышал, что это серьезный турнир здесь играют команды мирового уровня, и  это очень важный опыт для нас.

«Здесь играют команды мирового уровня». В Минск прибыли первые участники Рождественского турнира

Сами первый раз, но многие мои друзья принимали участие в этом турнире. Я наслышан об этом состязании. Очень сильные соперники, очень престижные команды. Я надеюсь тоже открыть для себя Беларусь.

«Здесь играют команды мирового уровня». В Минск прибыли первые участники Рождественского турнира

Прилетели в Минск и традиционные участники – сборная Швейцарии. Всего – 24 человека. Для них это уже 13-й турнир. Правда, пока они не поднимались выше четвертой позиции.

«Здесь играют команды мирового уровня». В Минск прибыли первые участники Рождественского турнира

У нас уже один раз сборная Швейцарии занимала четвертое место, сейчас это будет сложно. Здесь есть команды из Беларуси, России, участвуют США, но мы будем стараться. Я думаю, получим удовольствие от игры.

«Здесь играют команды мирового уровня». В Минск прибыли первые участники Рождественского турнира

Подробнее – в видеоматериале

Люди в материале: Григорий Азаренок
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минск готовится принять 16-й Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента. Состязания начнутся уже 3 января. Матчи пройдут на льду...
 
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