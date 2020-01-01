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При аварийной посадке вертолёта в Тайване погибли 8 человек

02.01.2020 16:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Тайваня. Восемь человек погибли при аварийной посадке вертолёта с военными на севере Тайваня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них – начальник Генштаба Вооруженных сил.

При аварийной посадке вертолёта в Тайване погибли 8 человек

Всего на борту воздушного судна было 13 высокопоставленных офицеров. Выжить смогли только 5 человек.

При аварийной посадке вертолёта в Тайване погибли 8 человек

При аварийной посадке вертолёта в Тайване погибли 8 человек

Военный вертолет вынужден был экстренно приземлиться в одном из горных районов вблизи города Илань. Обстоятельства произошедшего выясняются.

При аварийной посадке вертолёта в Тайване погибли 8 человек

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Новости Тайваня. Восемь человек погибли при аварийной посадке вертолёта с военными на севере Тайваня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них –...
 
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