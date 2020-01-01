Украина заявила о неготовности покупать газ у России

Источник материала: Ежедневник





Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» заявил вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

По его словам, газовый рынок Украины должен работать только по правилам ЕС, требованиям Третьего энергетического пакета, а энергетика должна быть интегрирована в европейскую. «Нигде в правилах Евросоюза не написано, что ты не должен покупать газ у определенной страны», — отметил Кулеба.

Он добавил, что Россия не должна использовать газ в качестве инструмента шантажа или для развития коррупции среди национальных элит. Украина не сможет запретить своим компаниям покупать газ у «Газпрома» в соответствии с договоренностями между ними, заявил Кулеба, но «Газпром» станет участником украинского рынка лишь с учетом европейских норм. «Он не будет иметь монополии, не будет иметь возможности навязывать свои условия, подкупая чиновников, он будет одним из игроков», - сказал Кулеба.

Он предположил также, что, вероятно, на определенном этапе напрямую топливо у «Газпрома» будет закупать украинский «Нафтогаз». По его словам, такое развитие событий будет укладываться в рамки рыночных механизмов, «без коррупции, шантажа и без «газовой иглы». «Я убежден, что все это мы оставим позади», - заключил Кулеба.

Украина прекратила напрямую закупать российский газ с 2015 года. Киев закупает топливо у европейских поставщиков, в том числе по реверсным схемам. Президент России Владимир Путин неоднократно критиковал такой способ поставок газа. «Хочу, чтобы всем было понятно: невозможен никакой реверс, газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы — в другую. Чушь это, понимаете, «сапоги всмятку», — говорил Путин. Он также отмечал, что без транзита газа через Украину не будет и реверса, назвав его при этом «виртуальным».