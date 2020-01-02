Названы самые дорогие свадьбы десятилетия. Угадайте, кто на первом месте

Источник материала: Tut.by

Агентство по организации свадеб Bridebook составило список самых дорогих свадеб последнего десятилетия, сообщает lenta.ru



Фото: Reuters

Рейтинг возглавило торжество британского принца Гарри и бывшей актрисы Меган Маркл. Оно состоялось в Виндзорском замке 19 мая 2018 года. Свадебное платье Маркл стоило 420 тысяч фунтов стерлингов (34 миллиона рублей), а на саму церемонию было потрачено 35 миллионов фунтов стерлингов (почти три миллиарда рублей).



Фото: Reuters

Второе место заняла свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Она обошлась королевской семье в 26 миллионов фунтов стерлингов. Бракосочетание прошло 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве, этот день был объявлен выходным во всей Великобритании.

На третьем месте — свадьба дочери президента «Формулы-1» Берни Экклстоуна. Петра Экклстоун вышла замуж за бизнесмена Джеймса Стэнта в 2011 году. Расходы пары составили девять миллионов фунтов стерлингов. В 2018 году брак распался.



Фото: TWITTER/PETRA STUNT

На четвертой строчке оказалась свадьба музыканта Джастина Тимберлейка и актрисы Джессики Биль. Их бракосочетание происходило в Италии в 2012 году. На церемонию ушло четыре миллиона фунтов стерлингов. Пара на неделю забронировала роскошный курорт Борго Эгнация: только локация обошлась им в 770 тысяч фунтов стерлингов.