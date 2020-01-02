ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Названы самые дорогие свадьбы десятилетия. Угадайте, кто на первом месте

03.01.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Агентство по организации свадеб Bridebook составило список самых дорогих свадеб последнего десятилетия, сообщает lenta.ru


Фото: Reuters

Рейтинг возглавило торжество британского принца Гарри и бывшей актрисы Меган Маркл. Оно состоялось в Виндзорском замке 19 мая 2018 года. Свадебное платье Маркл стоило 420 тысяч фунтов стерлингов (34 миллиона рублей), а на саму церемонию было потрачено 35 миллионов фунтов стерлингов (почти три миллиарда рублей).


Фото: Reuters

Второе место заняла свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Она обошлась королевской семье в 26 миллионов фунтов стерлингов. Бракосочетание прошло 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве, этот день был объявлен выходным во всей Великобритании.

На третьем месте — свадьба дочери президента «Формулы-1» Берни Экклстоуна. Петра Экклстоун вышла замуж за бизнесмена Джеймса Стэнта в 2011 году. Расходы пары составили девять миллионов фунтов стерлингов. В 2018 году брак распался.


Фото: TWITTER/PETRA STUNT

На четвертой строчке оказалась свадьба музыканта Джастина Тимберлейка и актрисы Джессики Биль. Их бракосочетание происходило в Италии в 2012 году. На церемонию ушло четыре миллиона фунтов стерлингов. Пара на неделю забронировала роскошный курорт Борго Эгнация: только локация обошлась им в 770 тысяч фунтов стерлингов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Cvetasto

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рейтинг самых дорогих свадеб возглавило торжество Меган Маркл и принца Гарри
 
Новости дня
Новости разные
 
Нефть резко подорожала после гибели иранского генерала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
03.01.2020
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика