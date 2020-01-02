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Заико: «Лукашенко уже списанный материал для Путина»
Источник материала: Партизан
Известный экономист дал совет, как сохранить суверенитет и избавиться от России. Руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико считает, что в Кремле уже давно подумывают, как избавиться от белорусского президента.
— Кто будет отстаивать Лукашенко в Кремле? Никого там уже нету, — отметил экономист в интервью на
Леонид Заико дал также совет, как сохранить суверенитет.
— Я предлагаю для суверенитета Беларуси 3 января отключить отопление, которое на русском газе. Это будет удар ниже пояса для России. И не покупать у них нефть, — отметил экономист.
В качестве пример он привел Индию, которая когда-то избавилась от принадлежности к Великобритании.
— Это было еще при Ганди. Он сказал, что англичане на нас плохо влияют, давайте займемся собственной страной. А для этого не будем покупать английские товары, не будем покупать английский эль, виски, одежду. И Индия стала суверенной. И если бы не это, она бы никогда не избавилась от опеки, от принадлежности к Великобритании, — отмечает Леонид Заико. — Вот как надо суверенитета добиваться: отказываться от того, что предлагают эти искусители. Кремль искуситель, посадил на нефтяную иглу, подсадил на газовую иглу.
В этой связи экономист предложил устроить показательный выезд в Индию для изучения их опыта.
— Они все расскажут и покажут. Потому что действительно очень показательно: вытащить страну из такой зависимости! И не надо здесь призывать Штаты, кричать, что мы защищаем суверенитет. Просто не покупайте, — заключает Леонид Заико.
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Известный экономист дал совет, как сохранить суверенитет и избавиться от России. Руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико считает, что в...
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