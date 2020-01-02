ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Заико: «Лукашенко уже списанный материал для Путина»

03.01.2020 09:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Известный экономист дал совет, как сохранить суверенитет и избавиться от России. Руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико считает, что в Кремле уже давно подумывают, как избавиться от белорусского президента.

Заико: «Лукашенко уже списанный материал для Путина»
— Кто будет отстаивать Лукашенко в Кремле? Никого там уже нету, — отметил экономист в интервью на Примусе. — Представьте: Путину постоянно говорят, что Лукашенко начал игры с Западом, тот же Помпео должен приехать (Визит Госсекретаря США отложен на неопределенное время — прим. «Салідарнасці»)… Конечно, ему это надоело. Бабич все уже здесь сказал. Его не услышали, начали говорить: у нас тут суверенитет, мы сами с усами. Да, Путин пока это не сделал. Но Лукашенко уже списанный материал для Путина, для Кремля.


Леонид Заико дал также совет, как сохранить суверенитет.

— Я предлагаю для суверенитета Беларуси 3 января отключить отопление, которое на русском газе. Это будет удар ниже пояса для России. И не покупать у них нефть, — отметил экономист.

В качестве пример он привел Индию, которая когда-то избавилась от принадлежности к Великобритании.

— Это было еще при Ганди. Он сказал, что англичане на нас плохо влияют, давайте займемся собственной страной. А для этого не будем покупать английские товары, не будем покупать английский эль, виски, одежду. И Индия стала суверенной. И если бы не это, она бы никогда не избавилась от опеки, от принадлежности к Великобритании, — отмечает Леонид Заико. — Вот как надо суверенитета добиваться: отказываться от того, что предлагают эти искусители. Кремль искуситель, посадил на нефтяную иглу, подсадил на газовую иглу.


В этой связи экономист предложил устроить показательный выезд в Индию для изучения их опыта.

— Они все расскажут и покажут. Потому что действительно очень показательно: вытащить страну из такой зависимости! И не надо здесь призывать Штаты, кричать, что мы защищаем суверенитет. Просто не покупайте, — заключает Леонид Заико.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный экономист дал совет, как сохранить суверенитет и избавиться от России. Руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико считает, что в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Украинский журнал вышел с Лукашенко на обложке. Ему не понравится
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
03.01.2020
Полесская правда
Новости Волковыска
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика