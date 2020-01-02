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В США убийство иранского генерала назвали началом крупной войны

03.01.2020 09:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Убийство в Багдаде главы спецназа "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касима Сулеймани может спровоцировать новую войну на Ближнем Востоке.




Это в своем Twitter предрек американский сенатор Крис Мерфи.

По его словам, Сулеймани однозначно являлся врагом США. 

"Вопрос в другом: действительно ли Америка только что ликвидировала без разрешения конгресса второго по значимости человека в Иране, сознавая, что потенциально развязывает крупномасштабную региональную войну?", — отметил сенатор.

Сулеймани был убит в результате авиаудара в аэропорту иракского Багдада во время встречи с заместителем командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса, которого США обвиняют в организации нападения на американское посольство.
 
 
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Убийство в Багдаде главы спецназа "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касима Сулеймани может спровоцировать новую войну на Ближнем Востоке.
 
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