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Украинский журнал вышел с Лукашенко на обложке. Ему не понравится

03.01.2020 09:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Декабрьский номер украинского журнала "Новое время" открывает фото Александра Лукашенко.




Главный редактор журнала Виталий Сыч пояснил в «Фейсбуке».

- Все в Украине знают, что соседней Беларусью правит Александр Лукашенко - хитрый диктатор, который - страшно подумать - уже 25 лет лет управляет своей страной, жестоко подавляя любые формы протеста и даже здравого смысла. Многие также слышали, что оппозиционеры в Беларуси регулярно попадают в тюрьму или попросту пропадают.

Теперь, после бегства из Беларуси в Евросоюз экс-бойца спецотряда МВД, стало понятно, куда пропадали люди в Беларуси. И стал очевиден истинный масштаб зверства руководства соседней страны.

Экс-боец спецотряда быстрого реагирования (СОБР) Юрий Гаравский сбежал в ЕС и дал интервью немецкому Deutsche Welle, где детально рассказал, как и где по приказу руководства похищали оппозиционеров, как и где убивали, как и где избавлялись от тел.

Гаравский участвовал в убийствах бывшего главы ЦИК Беларуси, экс-главы МВД и бизнесмена, который поддерживал оппозицию. Все эти люди требовали свободных выборов и пропали в 1999 году.

Гаравский - не первый, кто заговорил. До этого были и другие чиновники и бойцы СОБРа. Всем им пришлось из Беларуси уехать.


Мы вспомнили в своей статье их всех, поговорили с белорусскими правозащитниками и оппозиционерами, представителями семей пропавших людей, пообщались с лауреатом Нобелевской премии Светланой Алексиевич и главредом Хартии-97 Натальей Радиной, которой самой довелось провести в СИЗО несколько месяцев.

В целом после выборов 2010 года в тюрьму по политическим статьям попали более 40 человек, из них четыре кандидата в президенты. Неудивительно, что конкурентов у Лукашенко в политике больше нет. Он и всех пересажал. Или они попросту исчезли.

Мы изначально хотели поставить на обложку семь парламентских лидеров в новогодних шапках - все они кроме Юлии Тимошенко ответили на шесть личных и рабочих вопросов НВ. Но в этот раз будет не новогодняя обложка. Мне показалось важным знать, что на самом деле происходило и происходит в Беларуси - все-таки соседняя страна.

После множественных публикаций и обложек о Владимире Путине мы на всякий случай не ездим в Россию и через Россию даже транзитом. Этой обложкой закрываем для себя и Беларусь.

К счастью, ездить, есть куда - с Евросоюзом у нас безвизовый режим.
 
 
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Декабрьский номер украинского журнала "Новое время" открывает фото Александра Лукашенко.
 
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