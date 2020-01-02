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В Дворцах семейная пара выхаживает и лечит брошенных животных
03.01.2020 09:18 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
«Осторожно: во дворе злые собаки!» – предупреждает самодельная табличка на доме, где живут Галина Стаброва и Петр Базильчук. Фишка не в том, что собаки у них злые (самая милая дворняжка может облаять чужого человека), а в том, что их много. Сейчас – аж 13 штук. Плюс столько же котов. На этом подворье в Дворцах силами двух людей создано что-то вроде приюта для бездомных животных: их лечат, выхаживают и, если повезет, пристраивают в добрые руки.
С чего началась эта их эпопея, Галина сразу и не припомнит. По крайней мере, поначалу, как поселились в Дворцах, жили они, как все: держали кое-какое хозяйство, одну кошку и одну собаку. Галина Витальевна много лет заведовала здешним ФАПом, Петр Иванович работал (и сейчас работает) лесником. Потом ФАП закрыли, а у Галины обострились болезни, которые привели ее к инвалидности. Может, тогда их взгляды на жизнь и стали меняться коренным образом. Супруги вдруг поняли, что не хотят держать живность, которую ради пищи нужно убивать.
А потом в их жизни появилась Дина. Было это в Пружанском районе, куда пара ездила по делам (в сезон они подрабатывают заготовителями дикоросов). Исхудавший щенок, крошечный живой комочек, с жалобным визгом буквально бросился им под ноги, и они просто не смогли пройти мимо. Подобрали, выходили, выкормили, и вот уже 13 лет Дина живет с ними. «Доживает, – вздыхает Галина. – У нее онкология, две операции уже делали». А вслед за Диной как-то незаметно на их подворье стали появляться и другие четвероногие, оставшиеся без хозяев или выброшенные за ненадобностью.
Содержание всей этой мяукающей и лающей оравы влетает Галине с Петром в копеечку. Только на прокорм уходит около 200 рублей в месяц. «У нас в доме один холодильник «человеческий» и три с кормом для питомцев», – смеются супруги. Плюс лечение и стерилизация животных, которые они тоже оплачивают из своего кармана. «Нам хватает, – отмахивается Галина Витальевна. – Муж получает зарплату, я – пенсию. Когда сезон, на грибах зарабатываем. Я не считаю себя глубоко верующим человеком, но у нас так и произошло: то, что отдается с любовью, то Бог возвращает. Мне кажется, когда у нас появились животные, мы даже лучше жить стали. И в финансовом плане. И в моральном. Любовь к животным нас с мужем объединяет: у нас общие заботы, общие интересы. И потом, животные – они здоровье приносят. От них столько любви, столько позитива! Мне лекарства не так помогают, как общение с ними».
Нельзя сказать, что односельчане такую страсть Галины с Петром к собакам и кошкам понимают и разделяют. «Лучше бы свиней держали», – ворчат про себя иногда соседи. Но если кто где увидит «ничейную» собаку и пожалеет ее, то скажет о ней в первую очередь им. И те, хоть и говорят, что всех приютить не могут, и это чистая правда, но собачью участь хоть чем-то в меру сил и возможностей попытаются облегчить. Потому что по-другому просто не могут…
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«Осторожно: во дворе злые собаки!» – предупреждает самодельная табличка на доме, где живут Галина Стаброва Сообщение В Дворцах семейная пара выхаживает и лечит...
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