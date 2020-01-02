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В Дворцах семейная пара выхаживает и лечит брошенных животных

03.01.2020 09:18 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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«Осторожно: во дворе злые собаки!» – предупреждает самодельная табличка на доме, где живут Галина Стаброва и Петр Базильчук. Фишка не в том, что собаки у них злые (самая милая дворняжка может облаять чужого человека), а в том, что их много. Сейчас – аж 13 штук. Плюс столько же котов. На этом подворье в Дворцах силами двух людей создано что-то вроде приюта для бездомных животных: их лечат, выхаживают и, если повезет, пристраивают в добрые руки.

С чего началась эта их эпопея, Галина сразу и не припомнит. По крайней мере, поначалу, как поселились в Дворцах, жи­ли они, как все: держали кое-какое хозяйство, одну кошку и одну собаку. Галина Виталь­евна много лет заведовала здешним ФАПом, Петр Иванович работал (и сейчас работает) лесником. Потом ФАП закрыли, а у Галины обострились болезни, которые привели ее к инвалидности. Может, тогда их взгляды на жизнь и стали меняться коренным образом. Супруги вдруг поняли, что не хотят держать живность, которую ради пищи нужно убивать.

В Дворцах семейная пара выхаживает и лечит брошенных животных

А потом в их жизни появилась Дина. Было это в Пружанском районе, куда пара ездила по делам (в сезон они подрабатывают заготовителями дикоросов). Исхудавший щенок, крошечный живой комочек, с жалобным визгом буквально бросился им под ноги, и они просто не смогли пройти мимо. Подоб­рали, выходили, выкормили, и вот уже 13 лет Дина живет с ними. «Доживает, – вздыхает Галина. – У нее онкология, две операции уже делали». А вслед за Диной как-то незаметно на их подворье стали появляться и другие четвероногие, оставшиеся без хозяев или выброшенные за ненадобностью.

В Дворцах семейная пара выхаживает и лечит брошенных животных

Слова «операция» и «ветлечебница» в разговоре с Галиной и Петром всплывают то и дело. Животные, которые находят у них приют, как правило, нуждаются в медицинской помощи. Лорда они подобрали у детской больницы в Каменце. Его сбила машина, пес нашел силы доковылять до банкомата, где и пролежал весь день, пока жалостливая Галина не уговорила мужа забрать его с собой. В ветеринарной клинике, куда они отвезли собаку, определили перелом бедра. Лорда прооперировали, «собрали» кость и поставили скобу, которую пес носил полтора месяца.
У Фенечки, которую они на протяжении недели видели, когда ездили в Каменец (собака не отходила от дороги, встречая и провожая машины в надежде встретить своего хозяина, и с радостью запрыгнула к ним в автомобиль, когда однажды Галина с Пет­ром не выдержали, остановились и распахнули дверцу), обнаружилась большая грыжа. Ее тоже прооперировали – и вот уже лет 10 Феня живет у новых хозяев и прекрасно себя чувствует. Американского стаф­фордширского терьера лечили долго и тяжело: бедолага весь был в страшных язвах, да­же дотронуться до него было страшно. Но выходили!

В Дворцах семейная пара выхаживает и лечит брошенных животных

«Мы не ищем бездомных собак, чтобы подобрать их, – словно оправдывается Галина. – Они сами нас находят». Для некоторых из этих найденышей удалось найти новых хозяев. В том числе ягдтерьеру, который прибился к ним прошлой зимой. Собака, скорее всего, попала в браконь­ерскую петлю: на шее шкура у нее была разрезана до крови. Забрали, вылечили, дали объявление в газету – и нашелся человек, который взял пса себе. Другого пса, отличавшегося особой статью, взяли пасти коров. Третий стал любимцем в семье из Каменца…
Увы, пристроить удается не всех. Солидная часть «оседает» у них на подворье. «Это хорошо, что муж меня понимает и поддерживает. Сама бы я ни за что не справилась!» – не устает повторять Галина. Ухаживать за таким числом питомцев да­же физически непросто. Собак надо кормить два раза в день. Часть из них содержится в вольерах, часть – во дворе. Сводить их вмес­те нельзя (в каждой своя иерархия, сразу начинаются драки за власть), поэтому кормежка проходит в два этапа: вначале одних, потом других. Ну и убирать за всеми нужно. Плюс коты. Сейчас, пока холода, они живут на кухне: через окно для них оборудован свободный вход (с улицы к окошку даже лестница прис­тавлена), у каждого мурлыки отдельная коробка для сна…

В Дворцах семейная пара выхаживает и лечит брошенных животных

Содержание всей этой мяукающей и лающей оравы влетает Галине с Петром в копеечку. Только на прокорм уходит около 200 руб­лей в месяц. «У нас в доме один холодильник «человеческий» и три с кормом для питомцев», – смеются супруги. Плюс лечение и стерилизация животных, которые они тоже оплачивают из своего кармана. «Нам хватает, – отмахивается Галина Витальевна. – Муж получает зарплату, я – пенсию. Когда сезон, на грибах зарабатываем. Я не считаю себя глубоко верующим человеком, но у нас так и произошло: то, что отдается с любовью, то Бог возвращает. Мне кажется, когда у нас появились животные, мы даже лучше жить стали. И в финансовом плане. И в моральном. Любовь к животным нас с мужем объединяет: у нас общие заботы, общие интересы. И потом, животные – они здоровье приносят. От них столько любви, столько позитива! Мне лекарства не так помогают, как общение с ними».

В Дворцах семейная пара выхаживает и лечит брошенных животных

Нельзя сказать, что односельчане такую страсть Галины с Петром к собакам и кошкам понимают и разделяют. «Лучше бы свиней держали», – ворчат про себя иногда соседи. Но если кто где увидит «ничейную» собаку и пожалеет ее, то скажет о ней в первую очередь им. И те, хоть и говорят, что всех приютить не могут, и это чистая правда, но собачью участь хоть чем-то в меру сил и возможностей попытаются облегчить. Потому что по-другому просто не могут…
Елена ТРИБУЛЕВА.

 
 
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«Осторожно: во дворе злые собаки!» – предупреждает самодельная табличка на доме, где живут Галина Стаброва Сообщение В Дворцах семейная пара выхаживает и лечит...
 
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