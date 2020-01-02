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Греция, Израиль и Кипр будут строить газопровод EastMed

03.01.2020 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Три средиземноморские страны заключили межправительственное соглашение о строительстве газопровода EastMed, который соединит Ближний Восток с Европой.



Об этом сообщает Cyprus Mail.

«Межправительственное соглашение о строительстве газопровода EastMed было подписано в четверг в Афинах между Грецией, Кипром и Израилем», - говорится в сообщении.

Документ подписали министры энергетики трех стран: Греции Костис Хадзидакис, Кипра - Йоргос Лаккотрипис, Израиля - Юваль Штайниц. На церемонии присутствовали премьер-министры Греции Кириакос Мицотакис и Израиля - Биньямин Нетаньяху, а также президент Кипра Никос Анастасиадис.

Лидер Кипра назвал соглашение «историческим», заявив, что оно создает основу для реального взаимодействия: «На Ближнем Востоке должно быть сотрудничество, а не соперничество, особенно это касается энергетических и других вопросов, которые могут связать государства региона».

Газопровод EastMed будет проходить по Средиземному морю от Израиля через Кипр и Крит на материковую Грецию - и далее в Италию.
 
 
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Три средиземноморские страны заключили межправительственное соглашение о строительстве газопровода EastMed, который соединит Ближний Восток с Европой.
 
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