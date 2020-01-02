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В 2020 году масштабные экономические реформы не начнутся? Тоже результат

03.01.2020 08:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прогноз ситуации в экономике по просьбе Thinktanks.by сделала академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова.

В 2020 году масштабные экономические реформы не начнутся? Тоже результат
Катерина Борнукова считает, что в 2020 реформ ожидать не приходится, поскольку это год президентских выборов.



В 2020 году не стоит ожидать потрясений в экономике, при этом рост ВВП будет незначительным, а масштабные экономические реформы не начнутся.

Налоговый маневр: больше независимости, меньше роста

Одним из основных трендов станет сохранение влияния России на экономику Беларуси. Речь идет и об условиях поставок энергоресурсов, и о зависимости белорусских предприятий от российского рынка, и о существующей задолженности перед Россией. В конце 2019 года Минск вел очередные сложные переговоры с Москвой, наиболее спорные моменты которых касались условий поставок нефти и газа.

«Проведение в России налогового маневра само по себе является уменьшением зависимости Беларуси: количество неявной поддержки российской стороны будет сокращаться. При этом в краткосрочном периоде маневр создает значительные сложности для белорусской экономики. Расчеты Всемирного банка показывают, что в 2020 году проведение налогового маневра при отсутствии компенсаций обойдется Беларуси в 1% от ВВП», - сказала Катерина Борнукова.

Эксперт прогнозирует, что при отсутствии внешних шоков при наиболее благоприятном для Беларуси раскладе рост ВВП составит 2%, при неблагоприятном – экономический рост будет нулевым. «В случае, если налоговый маневр в 2020 году будет реализовываться по плану и без компенсаций для Беларуси, рост экономики не достигнет 2%», - отметила эксперт.


Помимо этого, налоговый маневр может негативно повлиять на динамику доходов населения. Ведь в случае снижения экономического роста государственные расходы, в том числе и на зарплаты в бюджетной сфере, нужно будет сократить. Однако в 2020 году снижения доходов населения вряд ли стоит ожидать – накануне президентских выборов государство постарается не допустить этого.

Внешняя задолженность остается важным фактором влияния на экономику

Еще одной серьезной проблемой остается долговая нагрузка на экономику. В 2020 году на покрытие внешнего долга нужно будет израсходовать почти 4 млрд. долларов. «К настоящему времени мы накопили определенный объем внешнего долга, и сейчас берем новые долги для обслуживания старых. Беларусь самостоятельно выплачивает 25% долга, а остальные 75% - путем рефинансирования. Не так давно Александр Лукашенко заявил, что больше мы в долг у России брать не будем. И это отражает ситуацию, которую мы наблюдаем уже некоторое время: Беларусь занимает деньги у России в самом крайнем случае, когда других источников финансирования нет. Сегодня у нас есть возможность получать средства на европейском рынке облигаций, а также в Китае. В конце 2019 года мы воспользовались этой возможностью и договорились о привлечении китайских средств в размере более 0.5 млрд. долларов. Вполне вероятно, что эти деньги будут использованы для того, чтобы рассчитаться по долгам с Россией», - сказала Катерина Борнукова.

По словам эксперта, привлечение китайского кредита является позитивным фактом с точки зрения диверсификации источников финансирования. С другой стороны, стоимость китайского кредита не была озвучена, и вполне вероятно, что за диверсификацию придется платить выплатой более высоких процентных ставок. Аналогичная ситуация складывается и при привлечении средств через евробонды.


Эксперт напомнила, что высокий уровень задолженности сам по себе создает определенную угрозу, поскольку в случае внешних шоков и невозможности расплачиваться по долгам это чревато финансовым кризисом, однако в ближайший год вряд ли стоит ожидать возникновения подобных шоков.

Снижение зависимости от России – задача не одного года

События, подобные тем, что происходили в конце 2019 года, когда правительство ведет напряженные переговоры с Россией, а политики говорят об угрозе суверенитету, повторяются уже не впервые. Изменение ситуации возможно лишь в случае снижения зависимости от России, однако вряд ли это произойдет в ближайшем будущем.

«Это задача не одного года. Она включает в себя реформирование неэффективных госпредприятий, которые не могут существовать без господдержки и способны поставлять свою продукцию только на российский рынок. Однако очевидно, что в 2020 году реформ ожидать не приходится, поскольку это будет год президентских выборов. В год выборов реформы не делаются ни в одной стране, это не является белорусским феноменом. Ведь какими бы правильными ни были реформы, они являются изменением статус-кво, а значит – ими обязательного кто-то будет недоволен», - сказала Катерина Борнукова.
 
Теги: Минск
 
 
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Прогноз ситуации в экономике по просьбе Thinktanks.by сделала академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова.
 
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