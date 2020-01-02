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С дефицитом и пересмотром некоторых расходов и доходов. Президент перекроил бюджет ФСЗН за 2019 год
Источник материала: Tut.by
В Беларуси уточнили
Напомним, ранее президент
Что изменили в бюджете фонда за 2019 год
Власти увеличили доходную часть бюджета фонда за 2019 год на 983 миллиона 216,3 тысячи рублей, а расходную — на 1 миллиард 108,5 миллиона рублей. В итоге расходы фонда в 2019 году должны были составить, по планам властей, почти 15 миллиардов 939,3 миллиона рублей, а доходы — почти 16 миллиардов 37,7 миллиона рублей.
При этом президентским указом установили максимальный размер дефицита бюджета фонда по средствам государственного соцстрахования на 2019 года — 117 миллионов 874 тысячи рублей.
Документом также уменьшили минимальный размер профицита бюджета фонда по средствам профессионального пенсионного страхования — на 7 миллионов 442,7 тысячи рублей (до 216 миллионов 302,4 тысячи рублей).
Уточнения, которые влекут увеличение или уменьшение доходов или расходов бюджета фонда, а также изменение размера и источников финансирования дефицита или размера и направлений использования профицита бюджета фонда, принимает президент или принимают с его согласия.
Как перекроили расходы фонда: на что увеличили расходы, а на что — сократили
Власти сократили расходы на этот год, которые были запланированы на финансирование занятости населения, — почти на 8,3 миллиона рублей. Эти траты сократили во всех регионах и Минске. Больше всего — в Витебской области (на 2 миллиона 30 тысяч рублей). Отметим, что на финансирование мероприятий по занятости населения изначально была запланирована на этот год сумма меньше, чем на 2018-й.
Сократили также траты на выплату пенсий и пособий белорусам, выехавшим за границу, а также иностранцам, которые находятся в нашей стране, — на 3 миллиона 87,5 тысячи рублей. И если изначально на 2018 год эти траты были запланированы на уровне 92,1 миллиона рублей, то на 2019-й — почти 103 миллиона.
На выплату профессиональных пенсий, по уточненным президентским указом данным, потратят на 1 миллион 972,9 тысячи рублей меньше, чем планировали.
При этом вырастут расходы на выплату трудовых пенсий, пенсий госслужащим, пенсий за особые заслуги перед страной, пенсий военнослужащим, соцпенсий, отдельных видов доплат, а также оказание услуг по их выплате — на один миллиард 81 миллион рублей.
На выплату больничных, пособий по материнству, семейных пособий, пособий декретницам, пособий по уходу за инвалидом I группы либо теми, кому исполнилось 80 лет, на пособия на погребение, а также на оказание услуг по их выплате добавили 39,9 миллиона рублей. На финансирование специализированных учебно-спортивных учреждений профсоюзов «накинули» еще 757 тысяч рублей.
Как изменили доходы фонда
Доходы фонда увеличили в основном за счет роста поступлений от обязательных страховых взносов — почти на один миллиард 7 миллионов рублей.
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, как власти перекроили бюджет ФСЗН: на что урезали расходы, а на что - увеличили.
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