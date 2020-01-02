С дефицитом и пересмотром некоторых расходов и доходов. Президент перекроил бюджет ФСЗН за 2019 год

Источник материала: Tut.by

В Беларуси уточнили бюджет Фонда социальной защиты населения за 2019 год. По указу президента увеличили и перераспределили доходную и расходную части, установили максимальный размер дефицита бюджета фонда по соцстрахованию и сократили профицит по пенсионному страхованию. Изменения предусмотрены президентским указом № 484 от 26 декабря. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как власти перекроили бюджет ФСЗН: на что урезали расходы, а на что — увеличили.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, ранее президент раскритиковал исполнение бюджета ФСЗН, а чиновники начали готовить проект указа по соцстрахованию. «За шесть лет дефицит Фонда социальной защиты населения вырос в 9 раз. И недостаток средств в фонде стабильно примерно 10%», — заявил в конце 2018 года Александр Лукашенко на очередном совещании с руководством Совмина. На совещании тогда обсуждался проект указа «О государственном социальном страховании». Президент подчеркнул, что любые изменения в социальном обеспечении населения нужно тщательно продумывать.

Что изменили в бюджете фонда за 2019 год

Власти увеличили доходную часть бюджета фонда за 2019 год на 983 миллиона 216,3 тысячи рублей, а расходную — на 1 миллиард 108,5 миллиона рублей. В итоге расходы фонда в 2019 году должны были составить, по планам властей, почти 15 миллиардов 939,3 миллиона рублей, а доходы — почти 16 миллиардов 37,7 миллиона рублей.

При этом президентским указом установили максимальный размер дефицита бюджета фонда по средствам государственного соцстрахования на 2019 года — 117 миллионов 874 тысячи рублей.

Документом также уменьшили минимальный размер профицита бюджета фонда по средствам профессионального пенсионного страхования — на 7 миллионов 442,7 тысячи рублей (до 216 миллионов 302,4 тысячи рублей).

Уточнения, которые влекут увеличение или уменьшение доходов или расходов бюджета фонда, а также изменение размера и источников финансирования дефицита или размера и направлений использования профицита бюджета фонда, принимает президент или принимают с его согласия.

Как перекроили расходы фонда: на что увеличили расходы, а на что — сократили

Власти сократили расходы на этот год, которые были запланированы на финансирование занятости населения, — почти на 8,3 миллиона рублей. Эти траты сократили во всех регионах и Минске. Больше всего — в Витебской области (на 2 миллиона 30 тысяч рублей). Отметим, что на финансирование мероприятий по занятости населения изначально была запланирована на этот год сумма меньше, чем на 2018-й.

Сократили также траты на выплату пенсий и пособий белорусам, выехавшим за границу, а также иностранцам, которые находятся в нашей стране, — на 3 миллиона 87,5 тысячи рублей. И если изначально на 2018 год эти траты были запланированы на уровне 92,1 миллиона рублей, то на 2019-й — почти 103 миллиона.

На выплату профессиональных пенсий, по уточненным президентским указом данным, потратят на 1 миллион 972,9 тысячи рублей меньше, чем планировали.

При этом вырастут расходы на выплату трудовых пенсий, пенсий госслужащим, пенсий за особые заслуги перед страной, пенсий военнослужащим, соцпенсий, отдельных видов доплат, а также оказание услуг по их выплате — на один миллиард 81 миллион рублей.

На выплату больничных, пособий по материнству, семейных пособий, пособий декретницам, пособий по уходу за инвалидом I группы либо теми, кому исполнилось 80 лет, на пособия на погребение, а также на оказание услуг по их выплате добавили 39,9 миллиона рублей. На финансирование специализированных учебно-спортивных учреждений профсоюзов «накинули» еще 757 тысяч рублей.

Как изменили доходы фонда

Доходы фонда увеличили в основном за счет роста поступлений от обязательных страховых взносов — почти на один миллиард 7 миллионов рублей.

Субвенции на выплату пособий семьям с детьми, пенсий госслужащим,

пенсий за особые заслуги перед республикой, пенсий военнослужащим срочной

военной службы и членам их семей, соцпенсий сократили на 3,2 миллиона рублей. При этом увеличили субвенции на возмещение расходов на финансирование

специализированных учебно-спортивных учреждений профсоюзов — на 757 тысяч рублей.

Отметим, что президент пересматривал также бюджет ФСЗН на 2018 год.

Каким будет бюджет ФСЗН в 2020 году

Бюджет Фонда социальной защиты населения, из которого выплачивают пенсии, стипендии и пособия, в 2020 году, по планам властей, будет исполнен с профицитом в 237,1 миллиона рублей по средствам профессионального пенсионного страхования. В бюджет фонда при необходимости намерены «влить» 949,3 миллиона рублей, эти средства могут быть направлены на выплату трудовых пенсий и пособий. Это рекордные запланированные «вливания» как минимум за последние несколько лет.

Власти намерены заняться в 2020 году назревшими вопросами со страховыми взносами в ФСЗН. В апреле, как планируется , чиновники завершат работу над законом «О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь». В парламент документ должен поступить, как планируется, в августе.

Проект закона об уплате взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда соцзащиты в сентябре должны были рассмотреть на заседании общественно-консультативного совета при Минтруда.