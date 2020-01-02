ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Китай подтвердил существование третьего «отредактированного» ребенка

03.01.2020 10:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Еще в понедельник мы сообщили, что 35-летний китайский ученый Хэ Цзянькуй был приговорен к трем годам тюрьмы и штрафу в 3 млн юаней (около 430 тыс. долларов) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов. Но оказалось, что на Земле есть еще третий «отредактированный» ребенок. Об этом пишет Futurism.


Хэ Цзянькуй. Фото: Wikimedia Commons

Сообщение о приговоре ученого распространило китайское государственное информационное агентство Синьхуа. Однако в его последний доклад вошла еще одна новость: официально подтверждено, что третий «отредактированный» ребенок уже родился.

Оказывается, еще в ноябре 2018-го, когда Хэ Цзянькуй объявил о существовании близнецов с отредактированными генами, он также сказал, что еще одна женщина беременна ребенком с измененными генами.

В январе биоэтик из Стэнфорда Уильям Херлбут (William Hurlbut) заявил информационному агентству Agence France-Presse, что много говорил с китайским ученым об этом третьем «отредактированном» ребенке. Он сказал, что полагал, будто в то время женщина, вероятно, была на 12−14 неделе беременности, то есть, она должна была родить примерно в июне или июле 2019 года.

Теперь же Синьхуа упомянуло, что Хэ Цзянькуй приговорен за «эксперимент, в котором родились три генетически отредактированных ребенка».

Отчет не содержит никакой дополнительной информации о ребенке. Мы не знаем его пол, состояние здоровья, были ли при родах какие-либо осложнения — и даже жив ли ребенок.

Но мы знаем, что этот ребенок родился, а это значит, что на нашей планете существует целых три человека, измененных при помощи генной инженерии.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее китайский ученый Хэ Цзянькуй был приговорен к трем годам тюрьмы и штрафу в 3 млн юаней (около 430 тыс. долларов) за проведение незаконного эксперимента с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сыграть на барабане и примерить кимоно. Как пройдёт новогодний фестиваль японской культуры в Токио
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
03.01.2020
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика