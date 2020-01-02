Китай подтвердил существование третьего «отредактированного» ребенка

Источник материала: Tut.by

Еще в понедельник мы сообщили , что 35-летний китайский ученый Хэ Цзянькуй был приговорен к трем годам тюрьмы и штрафу в 3 млн юаней (около 430 тыс. долларов) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов. Но оказалось, что на Земле есть еще третий «отредактированный» ребенок. Об этом пишет Futurism.



Хэ Цзянькуй. Фото: Wikimedia Commons

Сообщение о приговоре ученого распространило китайское государственное информационное агентство Синьхуа. Однако в его последний доклад вошла еще одна новость: официально подтверждено, что третий «отредактированный» ребенок уже родился.

Оказывается, еще в ноябре 2018-го, когда Хэ Цзянькуй объявил о существовании близнецов с отредактированными генами, он также сказал, что еще одна женщина беременна ребенком с измененными генами.

В январе биоэтик из Стэнфорда Уильям Херлбут (William Hurlbut) заявил информационному агентству Agence France-Presse, что много говорил с китайским ученым об этом третьем «отредактированном» ребенке. Он сказал, что полагал, будто в то время женщина, вероятно, была на 12−14 неделе беременности, то есть, она должна была родить примерно в июне или июле 2019 года.

Теперь же Синьхуа упомянуло, что Хэ Цзянькуй приговорен за «эксперимент, в котором родились три генетически отредактированных ребенка».

Отчет не содержит никакой дополнительной информации о ребенке. Мы не знаем его пол, состояние здоровья, были ли при родах какие-либо осложнения — и даже жив ли ребенок.

Но мы знаем, что этот ребенок родился, а это значит, что на нашей планете существует целых три человека, измененных при помощи генной инженерии.