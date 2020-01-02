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Китай подтвердил существование третьего «отредактированного» ребенка
Источник материала: Tut.by
Еще в понедельник мы
Сообщение о приговоре ученого распространило китайское государственное информационное агентство Синьхуа. Однако в его последний доклад вошла еще одна новость: официально подтверждено, что третий «отредактированный» ребенок уже родился.
Оказывается, еще в ноябре 2018-го, когда Хэ Цзянькуй объявил о существовании близнецов с отредактированными генами, он также сказал, что еще одна женщина беременна ребенком с измененными генами.
В январе биоэтик из Стэнфорда Уильям Херлбут (William Hurlbut)
Теперь же Синьхуа упомянуло, что Хэ Цзянькуй приговорен за «эксперимент, в котором родились три генетически отредактированных ребенка».
Отчет не содержит никакой дополнительной информации о ребенке. Мы не знаем его пол, состояние здоровья, были ли при родах какие-либо осложнения — и даже жив ли ребенок.
Но мы знаем, что этот ребенок родился, а это значит, что на нашей планете существует целых три человека, измененных при помощи генной инженерии.
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