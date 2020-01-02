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7 технологий, которые изменят мир в 2020 году

03.01.2020 10:33 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

7 технологий, которые изменят мир в 2020 году

Персонализированная медицина, скоростной интернет нового поколения и другие разработки, которые будут влиять на нашу жизнь.

1. 5G

Пятое поколение мобильной связи обеспечивает более высокую пропускную способность, чем 4G. Благодаря этому мы сможем быстрее загружать и скачивать файлы, а соединение станет более стабильным, пишет lifehacker.ru.

В перспективе 5G также позволит автоматизированным системам, роботам и автономным транспортным средствам собирать и передавать больше данных. Это поможет развитию интернета вещей.

2. Беспилотные автомобили

В 2020 году мы еще не сможем полностью довериться автономному управлению, но сфера беспилотного вождения будет активно развиваться.

Глава Tesla Илон Маск заявил, что именно в 2020‑м компания создаст первый «законченный» беспилотный автомобиль, а системы вроде автоматического торможения и смены полосы станут более распространенными. Также мы все чаще будем слышать о беспилотном такси, которое доказывает свою применимость в развитых городах. Например, Google Waymo в 2019‑м за месяц перевезла в автономных автомобилях 6 200 пассажиров в рамках эксперимента.

Наряду с новостями об успехах мы будем слышать и о новых законах, регулирующих беспилотное вождение. Также будет много дебатов, выходящих за пределы области технологий и связанных, например, с будущим трудоустройством таксистов.

3. Искусственный интеллект (ИИ) как услуга

Бернард Марр в своей книге Artificial Intelligence in Practice рассказал, что компании уже изучают, как использовать ИИ для улучшения сервиса и оптимизации бизнес‑процессов. Эта тенденция сохранится и в следующем году.

Однако разработка собственных систем большинству организаций будет не по карману. Поэтому им придется обращаться к поставщикам платформ, таким как Amazon, Google и Microsoft.

Системы ИИ не универсальны и не всегда подходят для конкретных задач разных компаний. В 2020 году мы увидим новых поставщиков услуг искусственного интеллекта, которые, вероятно, будут делать более специализированные предложения для бизнеса.

4. Персонализированная медицина

Все больше людей пользуется носимыми устройствами, которые собирают данные о пульсе, качестве сна и даже делают ЭКГ. Использование этой информации, считают эксперты, окажет влияние на сферу здравоохранения: мы сможем прогнозировать, диагностировать и лечить заболевания еще до того, как появятся серьезные симптомы.

Также будет делаться ставка на индивидуальный подход к пациентам.

5. Компьютерная идентификация

Активно развиваются системы, которые могут распознавать предметы, места или людей по изображениям, полученным с камер или датчиков. Подобные алгоритмы используются в смартфонах с идентификацией по лицу или в поиске по картинке Google.

В 2020‑м технологии с компьютерным зрением будут применяться всё чаще. Так, например, «Яндекс.Такси» уже тестирует камеру, проверяющую состояние водителя, а в аэропорту Дубая используют датчик распознавания лиц для более быстрой проверки пассажиров. Идентификация с помощью датчиков будет внедрена в беспилотные автомобили для выявления опасности, на производственных линиях она поможет отслеживать бракованные продукты, а в городе — следить за инцидентами.

Вместе с приходом подобных систем в нашу жизнь увеличится и количество споров об этой технологии, в частности о конфиденциальности и безопасности данных наблюдаемых.

6. Расширенная реальность

Под расширенной реальностью (XR) понимают виртуальную, дополненную и смешанную реальности. Виртуальная обеспечивает полный эффект погружения, когда мы попадаем в искусственно созданный мир с помощью специальных гарнитур. Дополненная реальность добавляет виртуальные объекты в пространство, когда мы смотрим через экран смартфона. В смешанной мы можем не только видеть, но и взаимодействовать с виртуальными объектами, например с голографическим пианино.

Сегодня эти технологии в основном используются в сфере развлечений: мы уже слышали о гарнитурах Oculus Rift и Vive, видели виртуальные объекты в фильтрах Snapchat и геймплее Pokemon Go. В 2020‑м все может измениться: компании начинают понимать, какие возможности предоставляют технологии расширенной реальности при взаимодействии с клиентами, а моделирование виртуального мира становится всё доступнее.

Большой вклад в развитие расширенной реальности может оказать Apple. Bloomberg сообщает, что в 2020 году компания представит очки дополненной реальности.

7. Блокчейн

Блокчейн‑технологиям пророчат великое будущее уже несколько лет. В новом году влиятельные структуры начнут использовать блокчейн для пресечения крупных утечек данных и мошенничества в интернете, а также в финансовых услугах и других сферах.

 
Теги: Новости
 
 
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