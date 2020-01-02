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Чем опасна добавленная соль

03.01.2020 11:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Люди, которые злоупотребляют солью, толстеют, у них появляются мешки под глазами, развиваются болезни сердца и даже рак желудка. Опасность исходит вовсе не из домашней солонки, виновата добавленная соль. «Здоровье Mail.Ru» объясняет, правда ли, что соль хуже сахара.


Фото: burst.shopify.com

Что такое добавленная соль

Она содержится в переработанных продуктах: хлебе, колбасе, сырах, полуфабрикатах, соусах, консервах, фастфуде. В обычном бутерброде с колбасой — суточная норма соли. В кусочке пиццы весом 100 г — 50%. Заправили салат ложкой соевого соуса — получили еще 40%. Если видите на упаковке «хлорид натрия», «глутамат натрия», «нитрит натрия», «бензоат натрия», знайте — это добавленная соль. Ее используют, чтобы предотвратить размножение бактерий, продлить срок годности и улучшить вкус, она заставляет ваш организм работать против себя и разрушает жизнь.

Заставляет вас есть больше

Вы когда-нибудь съедали за раз пачку соленых орешков? Рука сама тянется — остановиться невозможно. Соль маскирует вкус жира, поэтому мы переедаем. Организм перестает воспринимать сигналы насыщения — только что выкинули упаковку из-под бургера, а все равно голодны. Из-за этого увеличивается общая калорийность в день, и как следствие — ваш живот, ноги или попа.

Провоцирует камни в почках

Чем больше соли вы едите, тем выше вероятность образования камней. Избыток натрия усиливает естественное вымывание кальция из костей. Поэтому в моче накапливаются соли — оксалат или фосфат кальция. Из них вырастают кристаллы, которые потом превращаются в камни. Этот тип камней обнаруживают у 80% пациентов. В чем их ужас? Маленький камень может сам пройти к мочевому пузырю. Крупный — застревает по дороге, в мочеточнике. Мускулатура начинает сжиматься, чтобы протолкнуть мочу, но она не может выйти наружу. Из-за этого начинаются почечные колики — нестерпимые боли в пояснице, животе, в боку или в паху. Камни чаще встречаются у мужчин и у детей. Причина в изменении пищевых привычек — мы стали есть много переработанных продуктов, а значит — больше натрия.

Повышает давление

Помните, как Гарри Поттер «надул» тетушку Мардж, которая нагрубила ему? Во время ужина у нее вдруг начало опухать тело. Лопнул пиджак, со свистом разлетелись пуговицы, она надулась, как воздушный шар, и чуть не лопнула. Похожее происходит, когда вы едите продукты с добавленной солью. Натрий удерживает воду в организме — увеличивается количество жидкости вокруг клеток, отекают и утолщаются сосуды. Увеличивается объем циркулирующей крови — она начинает с силой давить на артерии. Тетю откачали, но для реального человека это может закончиться трагически. Избыток соли приводит к развитию артериальной гипертензии, соответственно, увеличивается риск умереть от инфаркта или от инсульта.

Вызывает рак желудка

Добавленная соль повышает риск заболеть раком желудка. Международный фонд исследования рака считает особенно опасными консервы — мясные, рыбные и овощные. Исследования показали, что люди, которые регулярно ели эти продукты, болели чаще. Натрий раздражает слизистую оболочку желудка. Может начаться воспаление, которое приводит к изменениям в клетках. Кроме того, соль — идеальная среда для размножения бактерии Helicobacter pylori — медицина доказала ее роль в развитии рака.

Как защищаться от добавленной соли?

  • Помните рекомендованную норму: 2300 мг натрия в день — чайная ложка. Кардиологи советуют еще меньше — 1500 мг.
  • Внимательно изучайте этикетки. Соль скрывается за разными названиями.
  • Старайтесь покупать меньше переработанных продуктов — вместо колбасы и консервов выбирайте мясо, рыбу или птицу.
  • По возможности покупайте свежие и замороженные овощи и фрукты — это источники калия. Калий снижает артериальное давление.
  • Экспериментируйте со специями и пряностями: перцем, куркумой, паприкой, базиликом, душицей — они улучшают вкус блюд без подсаливания.
  • Приготовление в скороварке под давлением позволяет использовать еще меньше соли.
  • Заправляйте салаты бальзамическим уксусом, лимонным соком или растительным маслом — соевый соус и другие популярные заправки содержат добавленную соль.

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Теги: Минск
 
 
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Люди, которые злоупотребляют солью, толстеют, у них появляются мешки под глазами, развиваются болезни сердца и даже рак желудка.
 
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