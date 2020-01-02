Белорусские НПЗ заявили об отсутствии поставок нефти из России

Источник материала: Ежедневник





ОАО "Нафтан" (Новополоцк, Витебская обл.) и Мозырский НПЗ (Гомельская обл.) констатируют отсутствие контрактов с российскими НК на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.

Оба НПЗ продолжают работу на накопленных в конце декабря остатках сырья.

"Мы работаем со сниженной загрузкой на остатках сырья, которые были накоплены в декабре. Контракты на поставку нефти по-прежнему не заключены, поставки отсутствуют с 1 января", – сообщил агентству "Интерфакс-Запад" представитель НПЗ.

"Ситуация по сравнению с положением дел на 31 декабря (2019 года – ред.) не изменилась, контрактов на поставку нефти нет", – констатировал представитель другого завода.

На предприятиях отмечают, что текущие запасы нефтяного сырья позволят сохранить загрузку НПЗ на технологически приемлемом уровне до середины января.

В концерне "Белнефтехим" ситуацию не комментируют.

Как сообщалось, Беларусь накануне Нового года не смогла договориться с российскими НК об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря вечером распорядился в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по нефти и заключить контракты на поставку сырья для белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

"Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщил, что в развитие телефонных разговоров Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Беларуси и России и заключить контракты на поставку нефти в страну с целью обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов", – сообщала пресс-служба президента.

Одновременно Лукашенко распорядился в ближайшие дни начать импорт нефти от альтернативных России поставщиков. "Прежде всего, речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба", – отмечалось в сообщении пресс-службы президента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед этим заявил, что договоренностей с Беларусью по нефти пока достичь не удалось, диалог будет продолжен.

"Сейчас не следует преувеличивать риски, хотя действительно пока не удалось достичь договоренностей", – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, возможна ли приостановка транзита нефти через Беларусь с 1 января.

"Такие апокалиптические сценарии (прекращение поставок – ред.) мы пока предлагаем не обсуждать. Диалог будет продолжен", – добавил он.

Лукашенко 24 декабря заявил о возможности масштабного перезапуска двух из трех ниток магистрального нефтепровода (МН) "Дружба" в реверс, в результате чего транзит российской нефти через республику в Европу может упасть с 60 млн тонн до 20 млн тонн в год.

По его словам, в этом случае "я буду искать альтернативу, я ее все равно будут искать, я этого не скрываю от руководства России".