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Белорусские НПЗ заявили об отсутствии поставок нефти из России
03.01.2020 11:09 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
ОАО "Нафтан" (Новополоцк, Витебская обл.) и Мозырский НПЗ (Гомельская обл.) констатируют отсутствие контрактов с российскими НК на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.
Оба НПЗ продолжают работу на накопленных в конце декабря остатках сырья.
"Мы работаем со сниженной загрузкой на остатках сырья, которые были накоплены в декабре. Контракты на поставку нефти по-прежнему не заключены, поставки отсутствуют с 1 января", – сообщил агентству
"Ситуация по сравнению с положением дел на 31 декабря (2019 года – ред.) не изменилась, контрактов на поставку нефти нет", – констатировал представитель другого завода.
На предприятиях отмечают, что текущие запасы нефтяного сырья позволят сохранить загрузку НПЗ на технологически приемлемом уровне до середины января.
В концерне "Белнефтехим" ситуацию не комментируют.
Как сообщалось, Беларусь накануне Нового года не смогла договориться с российскими НК об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря вечером распорядился в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по нефти и заключить контракты на поставку сырья для белорусских нефтеперерабатывающих заводов.
"Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщил, что в развитие телефонных разговоров Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Беларуси и России и заключить контракты на поставку нефти в страну с целью обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов", – сообщала пресс-служба президента.
Одновременно Лукашенко распорядился в ближайшие дни начать импорт нефти от альтернативных России поставщиков. "Прежде всего, речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба", – отмечалось в сообщении пресс-службы президента.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед этим заявил, что договоренностей с Беларусью по нефти пока достичь не удалось, диалог будет продолжен.
"Сейчас не следует преувеличивать риски, хотя действительно пока не удалось достичь договоренностей", – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, возможна ли приостановка транзита нефти через Беларусь с 1 января.
"Такие апокалиптические сценарии (прекращение поставок – ред.) мы пока предлагаем не обсуждать. Диалог будет продолжен", – добавил он.
Лукашенко 24 декабря заявил о возможности масштабного перезапуска двух из трех ниток магистрального нефтепровода (МН) "Дружба" в реверс, в результате чего транзит российской нефти через республику в Европу может упасть с 60 млн тонн до 20 млн тонн в год.
По его словам, в этом случае "я буду искать альтернативу, я ее все равно будут искать, я этого не скрываю от руководства России".
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ОАО "Нафтан" (Новополоцк, Витебская обл.) и Мозырский НПЗ (Гомельская обл.) констатируют отсутствие контрактов с российскими НК на поставку нефти и прекращение...
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