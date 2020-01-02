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«Лёд хороший, тренеры тоже». В Минске начались сборы фигуристов из ОАЭ

03.01.2020 11:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске начались сборы фигуристов из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь спортсмены из жаркой страны привыкают к климату для того, чтобы через несколько недель выступить на престижных соревнованиях в российском Белгороде. Сейчас они оттачивают мастерство на льду «Минск-Арены».

«Лёд хороший, тренеры тоже». В Минске начались сборы фигуристов из ОАЭ

Амира Мубарак, фигуристка (Объединенные Арабские Эмираты):
Люди, конечно, очень добрые. Очень нравится. И лед хороший, тренеры тоже: когда надо – строгие, когда надо – хорошие.

Рождественский турнир среди любителей хоккея стартует в Минске. За главный приз поборются 12 сборных

Подобное сотрудничество уже становится традиционным. Сборы проходят во второй раз. Фигуристки прибыли вместе со сборной Объединенных Арабских Эмиратов по хоккею, которая прилетела для участия в Рождественском турнире.

«Лёд хороший, тренеры тоже». В Минске начались сборы фигуристов из ОАЭ

Люди в материале: Амира Мубарак
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске начались сборы фигуристов из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь спортсмены из жаркой...
 
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