|
«Лёд хороший, тренеры тоже». В Минске начались сборы фигуристов из ОАЭ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске начались сборы фигуристов из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь спортсмены из жаркой страны привыкают к климату для того, чтобы через несколько недель выступить на престижных соревнованиях в российском Белгороде. Сейчас они оттачивают мастерство на льду «Минск-Арены».
Амира Мубарак, фигуристка (Объединенные Арабские Эмираты):
Подобное сотрудничество уже становится традиционным. Сборы проходят во второй раз. Фигуристки прибыли вместе со сборной Объединенных Арабских Эмиратов по хоккею, которая прилетела для участия в Рождественском турнире.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске начались сборы фигуристов из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь спортсмены из жаркой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)