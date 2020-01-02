«Кто такой Николай Холпер?» Белорусов банят в Facebook по странной причине

Источник материала: Tut.by

На новогодних праздниках аккаунты некоторых белорусов в Facebook и Instagram оказались заблокированы по довольно странной причине — в письме от соцсети говорится, что их профили могут удалить за связь с «создателем сети сервисов по накрутке» — Николаем Холпером. Рассказываем эту историю.



Фото: Glen Carrie / Unsplash

Один из сотрудников портала TUT.BY после праздников не смог зайти в свой профиль в Facebook. Соцсеть прислала ему письмо со следующим содержанием: «Уведомляем Вас, что ваши Instagram/Facebook аккаунты были заблокированы, так как Вы являетесь сообщником Николая Холпера. Николай Холпер является администратором сайтов nakrutka и прочих сервисов для накрутки подписчиков, лайков и комментариев в Instagram. Деятельность Николая Холпера нарушает условия обслуживания Instagram/Facebook и различные причастные законы. Учтите: для разблокировки Ваших аккаунтов деятельность данных сервисов накрутки должна немедленно прекратиться. В противном случае Ваш аккаунт останется заблокированным и будет безвозвратно удален в течение ближайшего времени».

При этом наш сотрудник не знаком с Николаем Холпером и даже не является его «другом» в Facebook. Единственное, что их связывает, так это регион: Николай когда-то учился в Полоцке, а наш сотрудник в прошлом жил в Новополоцке.



Скриншот письма, пришедшего сотруднику TUT.BY

Оказалось, что это не разовый случай: журналист «Рэгіянальнай газеты» Игорь Полынский также получил бан как «сообщник» Николая Холпера.

Игорь основал чат для тех, кто был заблокирован по той же причине. Сейчас в нем состоит 59 человек — как из Беларуси, так и из России, Украины и даже Ливана. Причем если некоторые сообщают, что Николай Холпер был их «другом» в соцсети или его номер хранился в их телефонной книге, то другие даже не в курсе, что это за человек.

Отдельные люди сообщают, что им пришло письмо, что их аккаунт был «заблокирован по ошибке». Но они все равно не могут войти, так как «аккаунт заблокирован по причине нарушения условий пользования».

Кто такой Николай Холпер?

К сожалению, нам пока не удалось связаться с Николаем, но как только мы получим от него ответы, то добавим их в текст.

На своей личной странице в соцсети Николай Холпер пишет: «Если вы узнали обо мне из плохих новостей, то не верьте им. Я простой и миролюбивый человек, который создает полезные веб-сервисы для смм-специалистов, бизнесменов и обычных людей по всему миру, помогающие им удобно работать и приумножать свою прибыль» (орфография и пунктуация сохранены).

Сайт с доменом nakrutka действительно существует, причем в его описании говорится следующее: «Качественная накрутка подписчиков — сложный и трудоемкий процесс. Каждый опытный пользователь однажды сталкивался с массовой отпиской накрученных подписчиков. У нас вы можете выбрать накрутку подписчиков по различным критериям, в том числе с гарантией от списания».





Также на этом сайте в разделе контакты указан форум RA.BY, где есть целый раздел, посвященный блокировкам. В данной ветке Николай (пользователь под ником HOLPER) разместил скриншот письма, пришедшего ему от Facebook, и свой ответ.



Скриншот с форума RA.BY



Скриншот сообщения пользователя Holper на форуме RA.BY

В интервью «Рэгіянальнай газеце» на вопрос, какое отношение он имеет к сервисам накрутки, и форуму ra.by, Николай сообщил следующее: «Я занимался их развитием, но эти сервисы уже, по сути, устарели и дорабатывают, наверное, последний год почти в автономном режиме, а я уже занят новыми проектами».

Что можно сделать, если вы попали под блокировку

Если вас заблокировали в Facebook, вы можете написать в справочный центр по этой ссылке.

Если в Instagram, то прислать сообщение справочному центру можно здесь и здесь .

Мы также направили официальный запрос Facebook с вопросами, почему почти 60 пользователей попали под бан, и как они могут разблокировать свои аккаунты.