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«Кто такой Николай Холпер?» Белорусов банят в Facebook по странной причине
Источник материала: Tut.by
На новогодних праздниках аккаунты некоторых белорусов в Facebook и Instagram оказались заблокированы по довольно странной причине — в письме от соцсети говорится, что их профили могут удалить за связь с «создателем сети сервисов по накрутке» — Николаем Холпером. Рассказываем эту историю.
Один из сотрудников портала TUT.BY после праздников не смог зайти в свой профиль в Facebook. Соцсеть прислала ему письмо со следующим содержанием: «Уведомляем Вас, что ваши Instagram/Facebook аккаунты были заблокированы, так как Вы являетесь сообщником Николая Холпера. Николай Холпер является администратором сайтов nakrutka и прочих сервисов для накрутки подписчиков, лайков и комментариев в Instagram. Деятельность Николая Холпера нарушает условия обслуживания Instagram/Facebook и различные причастные законы. Учтите: для разблокировки Ваших аккаунтов деятельность данных сервисов накрутки должна немедленно прекратиться. В противном случае Ваш аккаунт останется заблокированным и будет безвозвратно удален в течение ближайшего времени».
При этом наш сотрудник не знаком с Николаем Холпером и даже не является его «другом» в Facebook. Единственное, что их связывает, так это регион: Николай когда-то учился в Полоцке, а наш сотрудник в прошлом жил в Новополоцке.
Оказалось, что это не разовый случай: журналист «Рэгіянальнай газеты» Игорь Полынский также
Игорь основал
Отдельные люди сообщают, что им пришло письмо, что их аккаунт был «заблокирован по ошибке». Но они все равно не могут войти, так как «аккаунт заблокирован по причине нарушения условий пользования».
Кто такой Николай Холпер?
К сожалению, нам пока не удалось связаться с Николаем, но как только мы получим от него ответы, то добавим их в текст.
На своей личной странице в соцсети Николай Холпер пишет: «Если вы узнали обо мне из плохих новостей, то не верьте им. Я простой и миролюбивый человек, который создает полезные веб-сервисы для смм-специалистов, бизнесменов и обычных людей по всему миру, помогающие им удобно работать и приумножать свою прибыль» (орфография и пунктуация сохранены).
Сайт с доменом nakrutka действительно существует, причем в его описании говорится следующее: «Качественная накрутка подписчиков — сложный и трудоемкий процесс. Каждый опытный пользователь однажды сталкивался с массовой отпиской накрученных подписчиков. У нас вы можете выбрать накрутку подписчиков по различным критериям, в том числе с гарантией от списания».
Также на этом сайте в разделе контакты указан форум RA.BY, где есть целый раздел, посвященный блокировкам. В данной ветке Николай (пользователь под ником HOLPER) разместил скриншот письма, пришедшего ему от Facebook, и свой ответ.
В интервью «Рэгіянальнай газеце» на вопрос, какое отношение он имеет к сервисам накрутки, и форуму ra.by, Николай
Что можно сделать, если вы попали под блокировку
Если вас заблокировали в Facebook, вы можете написать в справочный центр
Если в Instagram, то прислать сообщение справочному центру можно
Мы также направили официальный запрос Facebook с вопросами, почему почти 60 пользователей попали под бан, и как они могут разблокировать свои аккаунты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аккаунты некоторых белорусов в Facebook и Instagram оказались заблокированы по довольно странной причине - в письме от соцсети говорится, что их профили могут удалить за...
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