На Рождество прогнозируют морозы и гололедицу

Источник материала: Вороновская газета





Кратковременные осадки и гололедица ожидаются в Беларуси в ближайшие дни, к Рождеству придут морозы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу, 4 января, погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. На большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). На отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1, днем будет от нуля до плюс 5 градусов.

В воскресенье, 5 января, под влиянием фронтальных разделов ночью и утром на большей части территории Беларуси, днем местами, преимущественно по востоку, пройдет кратковременный снег, мокрый снег, который будет сопровождаться порывистым ветром и слабой метелью. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха в течение суток составит от минус 4 до плюс 2 градусов.

В понедельник, 6 января, ночью в области повышенного давления будет в основном без осадков, лишь по северо-западу ожидается кратковременный снег. Утром и днем очередная система фронтов обусловит на большей части территории страны кратковременные осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). Местами возможен слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза, при прояснениях воздух охладится до минус 12. Днем будет от минус 4 до плюс 3 градусов.

Во вторник, 7 января, ночью местами, днем преимущественно по западной части Беларуси пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидаются туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6, при прояснениях — до 9 градусов мороза. Днем будет от минус 3 до плюс 3 градусов.

В среду, 8 января, погодные условия будут определять фронтальные разделы и воздушные массы атлантического происхождения. Ночью местами, днем преимущественно по северо-западной части страны пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ожидается слабый туман, ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Днем прогнозируется порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1, днем — от нуля до плюс 5 градусов.

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