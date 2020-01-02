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«Прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя облисполкома

03.01.2020 12:06 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

11 января 2020 года с 9.00 до 12.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета

Ольшевским Вадимом Ивановичем

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, безопасности дорожного движения, благоустройства территорий городов и сельских населенных пунктов, строительства жилья, транспорта, связи и др.

Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте –  8 0162  21 31 21.

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Теги: Брест
 
 
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11 января 2020 года с 9.00 до 12.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета
 
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