Ищут любовь, а находят смерть. Как террористы делают женщин живыми бомбами

Источник материала: Аргументы и факты

Многие россиянки, отправляясь в Сирию, не очень хорошо представляли себе, что их там ждёт. ©

Об этом беседуем с психологом, террологом и теологом Ахгюль Хидирбаевой (Духовное управление мусульман Ставропольского края).

Легко поддаются давлению

Марина Тимченко, «АиФ-Северный Кавказ»: Ахгюль Игоревна, как женщины оказываются в такой ситуации?

Ахгюль Хидирбаева: Они легче поддаются внушению. Тем более если женщина - мусульманка, она полностью подчиняется мужу. Главный в семье - мужчина, и женщина всегда идёт за ним. И если супруг начинает исповедовать какие-то радикальные идеи, то через некоторое время его взгляды будет разделять и женщина.

Конечно, если она в корне с этим не согласна, она может уйти от мужа. Но женщина-мусульманка настроена на семью, тем более если влюблена, почитает своего супруга и у них есть дети.

Женщина боится, что муж, уезжая в другую страну, либо найдёт себе другую женщину, либо вторую жену, к примеру. Ей не хочется, чтобы дети без отца росли, и она принимает такое решение.

- Но она же понимает, что едет на войну, подвергает опасности и свою жизнь, и жизни детей?

- Не всегда. Вряд ли ей об этом говорят. Даже мужчинам, которые едут туда увлечённые идеей построения халифата, никто, как правило, не рассказывает о том, с чем придётся столкнуться, и только добравшись до места, они понимают, куда попали. Но назад дороги нет.

Вербовщики очень убедительно преподносят искажённую информацию, используют разные способы. Это не только разговоры о религии, это и сенсорное воздействие. При помощи музыки, тактильных контактов человек доводится до состояния, в котором безоговорочно готов выполнить любые указания. И люди с неустойчивой психикой, у которых критическое мышление слабо развито, видят картинку идеальной жизни, верят в то, что они едут спасать мир. А вот о том, как это будет происходить, не задумываются.

- Но не все ведь такие наивные, некоторые едут с полным пониманием того, что там идут боевые действия.

- Люди, которые войну видели только по телевизору, даже зная об этом, не отдают себе отчёта в том, как это выглядит в реальности. Женщинам зачастую обещают, что жить они будут в мирной деревне, которую охраняют тысячи вооружённых людей. Им говорят: надо немного потерпеть, вы ради Аллаха туда едете. На религиозного человека возможность заслужить милость Всевышнего сильно действует.

- То есть вербовщики играют на религиозных чувствах?

- Каждый случай индивидуален. Когда с ними работают по ту сторону экрана, к ним ищут подход. Одному нужны деньги. Другому - слава. Женщинам, как правило, - любовь и семья.

Мужчины часто манипулируют женским сознанием. Формируют чувство вины: ты у меня такая хорошая, как же ты меня бросаешь, где твоя нравственность, где поддержка? И женщина начинает думать так же и едет за своим мужчиной.

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- А если женщина всё же не согласна с мужем и не хочет ехать, что ей делать?

- Она может отказаться. Психически здоровая женщина прекрасно понимает, что война - не место для воспитания детей и заботы о своей семье. И мужа она будет пытаться отговорить. Но женщины в моральном и эмоциональном плане слабее, поэтому легко поддаются давлению и попадают под влияние.

«Временного брака» в исламе нет

- Допустим, страшное всё-таки случилось: женщина поехала в зону военных действий, и мужа там убили. Что традиционный ислам предписывает делать жене, потерявшей мужа?

- Одна оставаться она не должна. Рядом должен быть кто-то, кто может о ней позаботиться. Женщине в исламе не запрещено работать, она может это делать, если хочет, но не обязана, она может заниматься только домом и детьми, а обеспечивать её всем необходимым должен мужчина. Если мужа нет, это могут быть другие близкие родственники - отец, брат, дядя и т.д., или мама, тётки, если в семье нет мужчин по какой-то причине.

Вдова может остаться в доме умершего мужа, о ней будут заботиться свёкр и свекровь. У неё может быть и своё жилье, где она будет жить со своими детьми, но рядом со своими родственниками.

Если это случилось в Сирии, по-хорошему она должна собрать детей и вернуться в родительский дом или в дом мужа. Но этого часто не происходит. Таких вдов начинают передавать из рук в руки другие мужчины. Ей внушают, что она не должна быть одна, и она поддаётся этим уговорам.

Бывает, женщину выдают замуж даже без её согласия, три-четыре-пять раз.

- Читала о случае, когда девушку в ИГИЛ (террористическая организация, запрещённая в России) в течение пяти месяцев выдавали замуж 152 раза по правилам так называемого временного брака.

- В исламе нет понятия «временный брак». Но, когда девушки попадают к радикалам, там может происходить всё, что угодно. Слова Священного Писания выдёргиваются из контекста и интерпретируются как кому удобно.

Я работала с девушкой, которая прошла через это: выходила за одного замуж, потом за другого, потом за третьего. И когда я у неё спросила, почему не отказалась, она ответила, что легче быть замужем за одним мужчиной, чем ублажать десятерых. К сожалению, бывает, что женщин, оставшихся там без мужа, используют и в таких целях.

Живая бомба

- Как это всё влияет на психологическое состояние женщины?

- Очень негативно, конечно. Реабилитация - сложный и длительный процесс. Вот работаешь с человеком, и вроде всё идёт нормально. Но потом она возвращается в привычную среду, и начинаются проблемы. Девочки, с которыми я работала, похожи на ощерившихся волчат, и они сами боятся, они как будто всё время ждут нападения - от негативно настроенных родственников, соседей, людей, случайно узнавших, что они были в Сирии. Приходится работать не только с ней, но и с её ближайшим окружением.

Внимания требуют и дети, особенно те, которые там родились и не видели ничего, кроме войны. Но с ними проще. Только безусловная любовь. Как только ребёнок понимает, что его любят, он забывает все тяготы и горести и абсолютно нормально адаптируется к жизни.

Но острых моментов, на которые нужно обращать внимание, очень много. Например, женщина, озлобившись, может начать внушать ребёнку, что он должен отомстить за отца.

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- А бывает, что женщина делает орудием мести себя. Феномен чёрных вдов наводит ужас на обывателей.

- Человеком, который потерял близкого и находится в стрессе, легко манипулировать. Мысли скачут: как жить дальше, что делать? Особенность женщин - в памяти всплывает всё плохое, чуть ли не с детства. И в такой момент монотонным капанием на мозги её можно убедить, что она должна стать орудием мести. Ей говорят: ты уйдёшь вслед за своим мужем, в раю вы будете вместе, ты с ним скоро встретишься. Используют психотропные средства, чтобы замутнить сознание. И она своё чувство мести переносит на всех окружающих людей.

- Фундаменталисты называют смертниц мученицами, обещают им вечную жизнь. Но, по сути, это же самоубийство. Как к этому относится традиционный ислам?

- Эти действия рассматриваются как суицид. А в исламе самоубийство под запретом. Мученик - тот, кто не отрёкся от своей веры и был убит, а не тот, кто надел на себя пояс смертника, взорвал себя и унёс другие человеческие жизни. Это преступление - хоть по светским законам, хоть по шариату.

Кстати