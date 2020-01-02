Ищут любовь, а находят смерть. Как террористы делают женщин живыми бомбами

Об этом беседуем с психологом, террологом и теологом Ахгюль Хидирбаевой (Духовное управление мусульман Ставропольского края).
Легко поддаются давлению
Марина Тимченко, «АиФ-Северный Кавказ»: Ахгюль Игоревна, как женщины оказываются в такой ситуации?
Ахгюль Хидирбаева: Они легче поддаются внушению. Тем более если женщина - мусульманка, она полностью подчиняется мужу. Главный в семье - мужчина, и женщина всегда идёт за ним. И если супруг начинает исповедовать какие-то радикальные идеи, то через некоторое время его взгляды будет разделять и женщина.
Конечно, если она в корне с этим не согласна, она может уйти от мужа. Но женщина-мусульманка настроена на семью, тем более если влюблена, почитает своего супруга и у них есть дети.
Женщина боится, что муж, уезжая в другую страну, либо найдёт себе другую женщину, либо вторую жену, к примеру. Ей не хочется, чтобы дети без отца росли, и она принимает такое решение.
- Но она же понимает, что едет на войну, подвергает опасности и свою жизнь, и жизни детей?
- Не всегда. Вряд ли ей об этом говорят. Даже мужчинам, которые едут туда увлечённые идеей построения халифата, никто, как правило, не рассказывает о том, с чем придётся столкнуться, и только добравшись до места, они понимают, куда попали. Но назад дороги нет.
Вербовщики очень убедительно преподносят искажённую информацию, используют разные способы. Это не только разговоры о религии, это и сенсорное воздействие. При помощи музыки, тактильных контактов человек доводится до состояния, в котором безоговорочно готов выполнить любые указания. И люди с неустойчивой психикой, у которых критическое мышление слабо развито, видят картинку идеальной жизни, верят в то, что они едут спасать мир. А вот о том, как это будет происходить, не задумываются.
- Но не все ведь такие наивные, некоторые едут с полным пониманием того, что там идут боевые действия.
- Люди, которые войну видели только по телевизору, даже зная об этом, не отдают себе отчёта в том, как это выглядит в реальности. Женщинам зачастую обещают, что жить они будут в мирной деревне, которую охраняют тысячи вооружённых людей. Им говорят: надо немного потерпеть, вы ради Аллаха туда едете. На религиозного человека возможность заслужить милость Всевышнего сильно действует.
- То есть вербовщики играют на религиозных чувствах?
- Каждый случай индивидуален. Когда с ними работают по ту сторону экрана, к ним ищут подход. Одному нужны деньги. Другому - слава. Женщинам, как правило, - любовь и семья.
Мужчины часто манипулируют женским сознанием. Формируют чувство вины: ты у меня такая хорошая, как же ты меня бросаешь, где твоя нравственность, где поддержка? И женщина начинает думать так же и едет за своим мужчиной.
- А если женщина всё же не согласна с мужем и не хочет ехать, что ей делать?
- Она может отказаться. Психически здоровая женщина прекрасно понимает, что война - не место для воспитания детей и заботы о своей семье. И мужа она будет пытаться отговорить. Но женщины в моральном и эмоциональном плане слабее, поэтому легко поддаются давлению и попадают под влияние.
«Временного брака» в исламе нет
- Допустим, страшное всё-таки случилось: женщина поехала в зону военных действий, и мужа там убили. Что традиционный ислам предписывает делать жене, потерявшей мужа?
- Одна оставаться она не должна. Рядом должен быть кто-то, кто может о ней позаботиться. Женщине в исламе не запрещено работать, она может это делать, если хочет, но не обязана, она может заниматься только домом и детьми, а обеспечивать её всем необходимым должен мужчина. Если мужа нет, это могут быть другие близкие родственники - отец, брат, дядя и т.д., или мама, тётки, если в семье нет мужчин по какой-то причине.
Вдова может остаться в доме умершего мужа, о ней будут заботиться свёкр и свекровь. У неё может быть и своё жилье, где она будет жить со своими детьми, но рядом со своими родственниками.
Если это случилось в Сирии, по-хорошему она должна собрать детей и вернуться в родительский дом или в дом мужа. Но этого часто не происходит. Таких вдов начинают передавать из рук в руки другие мужчины. Ей внушают, что она не должна быть одна, и она поддаётся этим уговорам.
Бывает, женщину выдают замуж даже без её согласия, три-четыре-пять раз.
- Читала о случае, когда девушку в ИГИЛ (террористическая организация, запрещённая в России) в течение пяти месяцев выдавали замуж 152 раза по правилам так называемого временного брака.
- В исламе нет понятия «временный брак». Но, когда девушки попадают к радикалам, там может происходить всё, что угодно. Слова Священного Писания выдёргиваются из контекста и интерпретируются как кому удобно.
Я работала с девушкой, которая прошла через это: выходила за одного замуж, потом за другого, потом за третьего. И когда я у неё спросила, почему не отказалась, она ответила, что легче быть замужем за одним мужчиной, чем ублажать десятерых. К сожалению, бывает, что женщин, оставшихся там без мужа, используют и в таких целях.
Живая бомба
- Как это всё влияет на психологическое состояние женщины?
- Очень негативно, конечно. Реабилитация - сложный и длительный процесс. Вот работаешь с человеком, и вроде всё идёт нормально. Но потом она возвращается в привычную среду, и начинаются проблемы. Девочки, с которыми я работала, похожи на ощерившихся волчат, и они сами боятся, они как будто всё время ждут нападения - от негативно настроенных родственников, соседей, людей, случайно узнавших, что они были в Сирии. Приходится работать не только с ней, но и с её ближайшим окружением.
Внимания требуют и дети, особенно те, которые там родились и не видели ничего, кроме войны. Но с ними проще. Только безусловная любовь. Как только ребёнок понимает, что его любят, он забывает все тяготы и горести и абсолютно нормально адаптируется к жизни.
Но острых моментов, на которые нужно обращать внимание, очень много. Например, женщина, озлобившись, может начать внушать ребёнку, что он должен отомстить за отца.
- А бывает, что женщина делает орудием мести себя. Феномен чёрных вдов наводит ужас на обывателей.
- Человеком, который потерял близкого и находится в стрессе, легко манипулировать. Мысли скачут: как жить дальше, что делать? Особенность женщин - в памяти всплывает всё плохое, чуть ли не с детства. И в такой момент монотонным капанием на мозги её можно убедить, что она должна стать орудием мести. Ей говорят: ты уйдёшь вслед за своим мужем, в раю вы будете вместе, ты с ним скоро встретишься. Используют психотропные средства, чтобы замутнить сознание. И она своё чувство мести переносит на всех окружающих людей.
- Фундаменталисты называют смертниц мученицами, обещают им вечную жизнь. Но, по сути, это же самоубийство. Как к этому относится традиционный ислам?
- Эти действия рассматриваются как суицид. А в исламе самоубийство под запретом. Мученик - тот, кто не отрёкся от своей веры и был убит, а не тот, кто надел на себя пояс смертника, взорвал себя и унёс другие человеческие жизни. Это преступление - хоть по светским законам, хоть по шариату.
Кстати
- В России первый теракт, совершённый женщиной-смертницей, произошёл 7 июня 2000 года. 17-летняя Хава Бараева, двоюродная сестра террориста Арби Бараева, взорвала начинённый взрывчаткой автомобиль возле здания военной комендатуры в Алхан-Юрте (Чечня). Погибли два омоновца, ещё пятеро были ранены.
- Самым массовым случаем c использованием смертниц стал теракт в театральном центре на Дубровке (Москва) 23-26 октября 2002 года. В захвате заложниц участвовали 19 женщин. На 18 из них были пояса со взрывчаткой. Подорвать себя им не удалось. Все были ликвидированы в ходе операции по освобождению заложников.
- Последний инцидент с участием смертницы - взрыв 17 ноября 2018 года возле КПП в Старопромысловском районе Грозного. Приближающаяся к режимному объекту женщина не реагировала на окрики, а после предупредительных выстрелов в воздух привела в действие взрывное устройство. Кроме самой террористки, никто больше не пострадал. Следствию быстро удалось установить личность смертницы. Ею оказалась 25-летняя Карина Спиридонова.