За первые дни 2020 года в области задержан 21 водитель в нетрезвом состоянии

Источник материала: Виртуальный Брест

В новогодние праздники сотрудники ГАИ несли службу в усиленном варианте, обеспечивали надзор за дорожным движением. Как показывает практика, в выходные и праздничные дни увеличивается количество водителей, которые управляют транспортным средством в состоянии опьянения или, не имея права управления.





В новогоднюю ночь были остановлены 15 водителей, находившиеся в нетрезвом состоянии. На второй день отстранено от управления шесть таких «горе-водителей». Так, вблизи деревни Малая Волохва Барановичского района был задержан житель Дрогичина, 1970 года рождения. Медицинским освидетельствованием установлено наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе в концентрации 1,8 промилле.

Также инспекторы ГАИ первого января остановили шесть водителей, которые управляли транспортными средствами, не имея права управления. На следующий день в поле зрения правоохранителей попали 29 таких водителей, из них шестеро в Березе и четверо в Барановичском районе.

За рулем любого транспорта нужно быть предельно внимательными и сконцентрированными, ведь водители отвечают за безопасность своих пассажиров, а также других участников дорожного движения. Человек в нетрезвом состоянии теряет бдительность и не может здраво оценивать дорожную ситуацию, что в большинстве своем приводит к ДТП.

#Профилактика Статья 18.16. Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования) 1. Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, либо передача управления транспортным средством такому лицу, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, – влекут наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. 2. Исключена. 3. Употребление водителем алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ после подачи сотрудником органов внутренних дел сигнала об остановке транспортного средства либо после совершения дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является, до прохождения проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, – влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.

Статья 18.19. Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления 1. Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, – влекут наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин. 2. Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, – влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин или административный арест.