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МВД: человеческие останки из Свислочи "предположительно женские"
Источник материала: Партизан
Останки конечностей, которые коммунальники достали из Свислочи, предположительно женские, сообщают в МВД.
2 января во время очистных работ коммунальники достали из Свислочи спортивную сумку. В ней находились останки конечностей человека.
В милиции рассказали, что предположительно это останки женщины.
— Было ли найдено еще что-то вдоль реки? — уточнил
— Ничего пока не было найдено, — ответил Дмитрий Курьян, замначальника главного управления — начальник управления охраны правопорядка ГУОПП милиции общественной безопасности МВД.
Он так же уточнил, что сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые экспертизы, изучается информация с камер видеонаблюдения.
— Сейчас будут изучаться все системы видеонаблюдения, которые расположены вблизи, — пояснил Дмитрий Курьян.
По его словам, то, что сумка с останками была найдена 2 января, не значит, что преступление совершено в Новый год.
— Это могло быть и полгода назад, — сказал собеседник, уточнив, что стоит дождаться результатов экспертиз.
По данным телеграм-канала NЕХТА, останки в сумке — это отрубленные женские руки. Подтвердить эту информацию у милиции TUT.BY не смог.
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Останки конечностей, которые коммунальники достали из Свислочи, предположительно женские, сообщают в МВД.
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