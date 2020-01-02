ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД: человеческие останки из Свислочи "предположительно женские"

03.01.2020 12:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Останки конечностей, которые коммунальники достали из Свислочи, предположительно женские, сообщают в МВД.

2 января во время очистных работ коммунальники достали из Свислочи спортивную сумку. В ней находились останки конечностей человека. 




В милиции рассказали, что предположительно это останки женщины.

— Было ли найдено еще что-то вдоль реки? — уточнил TUT.BY.

— Ничего пока не было найдено, — ответил Дмитрий Курьян, замначальника главного управления — начальник управления охраны правопорядка ГУОПП милиции общественной безопасности МВД.

Он так же уточнил, что сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые экспертизы, изучается информация с камер видеонаблюдения.

— Сейчас будут изучаться все системы видеонаблюдения, которые расположены вблизи, — пояснил Дмитрий Курьян.

По его словам, то, что сумка с останками была найдена 2 января, не значит, что преступление совершено в Новый год.

— Это могло быть и полгода назад, — сказал собеседник, уточнив, что стоит дождаться результатов экспертиз.

По данным телеграм-канала NЕХТА, останки в сумке — это отрубленные женские руки. Подтвердить эту информацию у милиции TUT.BY не смог.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Останки конечностей, которые коммунальники достали из Свислочи, предположительно женские, сообщают в МВД.
 
Новости дня
Новости разные
 
«На Песчатке стоим уже 8 часов. Одни русские...» Что сейчас с очередями на границе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
03.01.2020
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика