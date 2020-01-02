2 января во время очистных работ коммунальники достали из Свислочи спортивную сумку. В ней находились останки конечностей человека.

















В милиции рассказали, что предположительно это останки женщины.





— Было ли найдено еще что-то вдоль реки? — уточнил TUT.BY . — уточнил





— Ничего пока не было найдено, — ответил Дмитрий Курьян, замначальника главного управления — начальник управления охраны правопорядка ГУОПП милиции общественной безопасности МВД.





Он так же уточнил, что сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые экспертизы, изучается информация с камер видеонаблюдения.





— Сейчас будут изучаться все системы видеонаблюдения, которые расположены вблизи, — пояснил Дмитрий Курьян.





По его словам, то, что сумка с останками была найдена 2 января, не значит, что преступление совершено в Новый год.





— Это могло быть и полгода назад, — сказал собеседник, уточнив, что стоит дождаться результатов экспертиз.





По данным телеграм-канала NЕХТА, останки в сумке — это отрубленные женские руки. Подтвердить эту информацию у милиции TUT.BY не смог.