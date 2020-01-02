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Возбуждено уголовное дело по факту нападения на милиционеров в Верхнедвинске

03.01.2020 13:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Возбуждено уголовное дело по факту нападения на милиционеров в Верхнедвинске

Утром 1 января в Витебской области задержали молодого человека, который напал на милиционеров с ножом. Незадолго до инцидента молодой человек опубликовал свой манифест.

«Сотрудников милиции доставляли в больницу, им была оказана необходимая медицинская помощь. На сегодняшний момент их здоровью и жизни ничего не угрожает», — прокомментировал официальный представитель МВД Виктор Новиков, пишет tut.by.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения юноши на Департамент охраны МВД в Верхнедвинске, сообщает СК в телеграмм-канале.

Напомним, ночью в Витебской области при задержании 18-летний молодой человек нанес милиционерам ножевые ранения. Подробности инцидента были опубликованы в соцсетях: парень бросил бутылку с зажигательной смесью на территорию отдела Верхнедвинского отделения Департамента охраны МВД, а при задержании оказал сопротивление. Официальных подтверждений этому нет.

31 декабря на YouTube был опубликован ролик, в котором молодой человек, который представляется Глебом Т., говорит: «Если вы смотрите это видео, то, скорее всего, я совершил нападение на Верхнедвинский РОВД». В видео он не объясняет причины своего поступка, отправляя всех в свой Telegram-канал. В его ТГ-канале опубликован многостраничный пост, в котором он объясняет свои мотивы.

 
 
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Утром 1 января в Витебской области задержали молодого человека, который напал на милиционеров с ножом. Незадолго до инцидента молодой человек опубликовал свой...
 
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