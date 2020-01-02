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«Проводили очистные работы в реке Свислочь». Сумку с человеческими останками нашли в Минске

03.01.2020 13:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Милиция выясняет обстоятельства жуткой находки в Минске. Накануне в Свислочи была обнаружена спортивная сумка с человеческими конечностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из реки ее извлекли коммунальщики, проводя плановые очистные работы. Они же и обратились в правоохранительные органы. Назначена экспертиза по установлению личности жертвы. По неподтвержденной информации, найденные останки принадлежали женщине.

«Проводили очистные работы в реке Свислочь». Сумку с человеческими останками нашли в Минске

«Проводили очистные работы в реке Свислочь». Сумку с человеческими останками нашли в Минске

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
В столичную милицию обратились сотрудники коммунальной службы, которые проводили очистные работы в реке Свислочь. Они пояснили, что достали из реки спортивную сумку с останками конечностей человека.

На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа, руководство МВД Республики Беларусь и ГУВД Мингорисполкома. Сотрудники милиции совместно с представителями иных правоохранительных структур предпринимают все возможные меры по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, которые могли совершить данное преступление.

Добавим, правоохранители просят всех, кто может владеть какой-либо информацией о произошедшем, позвонить по телефону 102.

«Проводили очистные работы в реке Свислочь». Сумку с человеческими останками нашли в Минске

Люди в материале: Наталья Ганусевич
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Милиция выясняет обстоятельства жуткой находки в Минске. Накануне в Свислочи была обнаружена спортивная сумка с человеческими конечностями,...
 
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