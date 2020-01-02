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«Проводили очистные работы в реке Свислочь». Сумку с человеческими останками нашли в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Милиция выясняет обстоятельства жуткой находки в Минске. Накануне в Свислочи была обнаружена спортивная сумка с человеческими конечностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из реки ее извлекли коммунальщики, проводя плановые очистные работы. Они же и обратились в правоохранительные органы. Назначена экспертиза по установлению личности жертвы. По неподтвержденной информации, найденные останки принадлежали женщине.
Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа, руководство МВД Республики Беларусь и ГУВД Мингорисполкома. Сотрудники милиции совместно с представителями иных правоохранительных структур предпринимают все возможные меры по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, которые могли совершить данное преступление.
Добавим, правоохранители просят всех, кто может владеть какой-либо информацией о произошедшем, позвонить по телефону 102.
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Новости Беларуси. Милиция выясняет обстоятельства жуткой находки в Минске. Накануне в Свислочи была обнаружена спортивная сумка с человеческими конечностями,...
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