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Под Житковичами пьяные на Ford попали в ДТП и никому не сказали. Через час один из них умер

03.01.2020 13:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Автомобиль с пьяной компанией вылетел в кювет и опрокинулся в Житковичском районе. Участники аварии никому о ДТП не сообщили, в итоге один мужчина погиб. Об этом рассказали в областной ГАИ.


Авария произошла днем 2 января. Трое мужчин после совместного распития спиртных напитков решили съездить в соседнюю деревню. За руль Ford Focus сел 32-летний владелец авто. Около 14.00, двигаясь по 6-му километру трассы Н4018 Загорбашье — Подвостье — Песчаники, мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль опрокинулся и врезался в дерево.


Об аварии в милицию и скорую помощь никто не сообщил. С места ДТП водителя и двоих пассажиров забрал знакомый. Он отвез их по месту жительства одного из мужчин. Спустя час, когда 27-летнему пассажиру, ехавшему на заднем сиденье Ford, стало плохо, вызвали скорую помощь. Однако медики не смогли спасти мужчину.

В милиции отметили, что если бы мужчины не скрыли факт аварии и своевременно обратились за оказанием медицинской помощи, то, возможно, она не окончилась бы трагически.

 
 
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По предварительной информации, супруга одного из мужчин видела, что они распивают спиртные напитки и куда-то собираются ехать, но не предприняла мер, чтобы их...
 
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