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Под Житковичами пьяные на Ford попали в ДТП и никому не сказали. Через час один из них умер
Источник материала: Tut.by
Автомобиль с пьяной компанией вылетел в кювет и опрокинулся в Житковичском районе. Участники аварии никому о ДТП не сообщили, в итоге один мужчина погиб. Об этом
Авария произошла днем 2 января. Трое мужчин после совместного распития спиртных напитков решили съездить в соседнюю деревню. За руль Ford Focus сел 32-летний владелец авто. Около 14.00, двигаясь по 6-му километру трассы Н4018 Загорбашье — Подвостье — Песчаники, мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль опрокинулся и врезался в дерево.
Об аварии в милицию и скорую помощь никто не сообщил. С места ДТП водителя и двоих пассажиров забрал знакомый. Он отвез их по месту жительства одного из мужчин. Спустя час, когда 27-летнему пассажиру, ехавшему на заднем сиденье Ford, стало плохо, вызвали скорую помощь. Однако медики не смогли спасти мужчину.
В милиции отметили, что если бы мужчины не скрыли факт аварии и своевременно обратились за оказанием медицинской помощи, то, возможно, она не окончилась бы трагически.
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