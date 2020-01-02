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В Беларуси еще два месяца будут регулировать цены на сахар
Источник материала: Myfin
Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 30 декабря 2019 г. № 99 «Об установлении предельных минимальных цен на сахар белый кристаллический». Документ вступил в силу с 1 января 2020 года и действует 60 дней.
МАРТ отмечает, что нормы постановления не распространяются на отношения, связанные с реализацией сахара по договорам госзакупки.
Розничная минимальная цена на сахар (с учетом
До этого временное госрегулирование цен на сахар вводилось с 1 октября прошлого года и действовало до 31 декабря.
Источник: Myfin.by
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В Беларуси вводится временное госрегулирование цен на сахар путем установления предельных минимальных цен и предельной максимальной торговой надбавки....
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