В Беларуси еще два месяца будут регулировать цены на сахар

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Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 30 декабря 2019 г. № 99 «Об установлении предельных минимальных цен на сахар белый кристаллический». Документ вступил в силу с 1 января 2020 года и действует 60 дней.

МАРТ отмечает, что нормы постановления не распространяются на отношения, связанные с реализацией сахара по договорам госзакупки.

Розничная минимальная цена на сахар (с учетом НДС) составляет 1,5 рубля. Максимальная торговая надбавка (с учетом оптовой надбавки) к отпускной цене производителя (импортера) на сахар, реализуемый в Беларуси, установлена в размере 15%.

До этого временное госрегулирование цен на сахар вводилось с 1 октября прошлого года и действовало до 31 декабря.