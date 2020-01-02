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В Беларуси еще два месяца будут регулировать цены на сахар

03.01.2020 13:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 30 декабря 2019 г. № 99 «Об установлении предельных минимальных цен на сахар белый кристаллический». Документ вступил в силу с 1 января 2020 года и действует 60 дней.

МАРТ отмечает, что нормы постановления не распространяются на отношения, связанные с реализацией сахара по договорам госзакупки.

Розничная минимальная цена на сахар (с учетом НДС) составляет 1,5 рубля. Максимальная торговая надбавка (с учетом оптовой надбавки) к отпускной цене производителя (импортера) на сахар, реализуемый в Беларуси, установлена в размере 15%.

До этого временное госрегулирование цен на сахар вводилось с 1 октября прошлого года и действовало до 31 декабря.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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В Беларуси вводится временное госрегулирование цен на сахар путем установления предельных минимальных цен и предельной максимальной торговой надбавки....
 
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