«Просто не повезло». Борющийся с раком врач опубликовал прощальное письмо

Источник материала: Аргументы и факты

1 января один из ведущих российских онкологов Андрей Павленко опубликовал прощальное письмо на своей странице в Facebook. В посте врач признается, что его болезнь оказалась коварнее, чем он предполагал, и в последние два месяца сильно прогрессировала, не оставив ему шансов на выздоровление. Павленко прощается со всеми и призывает тех, кто сражается с раком, никогда не опускать руки. «Статистика вещь упрямая и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло», — пишет врач.

Хотя Андрея Павленко считают одним из ведущих хирургов-онкологов в России, до 2018 года его имя было известно в основном в профессиональном кругу. Все изменилось после того, как весной того года Андрей дал интервью и рассказал о собственном диагнозе. Он начал вести блог, в котором рассказывал об этапах своего лечения, делился советами и поддерживал других пациентов.

Что известно об Андрее Павленко?

Родился Андрей Павленко 9 мая 1979 года. В Сети появлялась информация, что его отец рано умер из-за рака желудка. Возможно, это стало одной из причин, почему Андрей решил стать врачом.

Окончив школу, Павленко поступил в Военно-медицинскую академию. После выпуска его распределили во Владикавказский военный госпиталь, где он и получил первый профессиональный опыт. Отслужив, молодой врач вернулся в академию и продолжил обучение в ординатуре. Потом Андрей Павленко решил уйти в гражданскую ординатуру. В то же время он начал помогать врачам в онкологическом диспансере, где наблюдал за работой профессионалов и перенимал опыт хирургов. По окончании ординатуры Павленко остался в онкодиспансере, куда вскоре его приняли на работу.

К 2018 году Павленко стал известным специалистом в своей области, спас сотни пациентов и занял должность руководителя в Клинике высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова при Санкт-Петербургском государственном университете. Весной 2018 года врач-онколог узнал о своем диагнозе — рак желудка в терминальной стадии.

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Поначалу боли в животе Андрей списывал на неправильное питание и напряженный рабочий график. Максимум, чего опасался врач, гастрита или язвы. Однако, сделав гастроскопию, Павленко увидел на снимке опухоль. Его коллеги подтвердили диагноз: агрессивная форма рака желудка, как минимум, в третьей стадии. К тому моменту, когда Андрей Павленко узнал о своем состоянии, опухоль уже распространилась на большую часть желудка и дала метастазы.

Учитывая стадию рака, при лучшем раскладе у Андрея был 35%-ный шанс прожить еще пять лет (онкологи называют это «пятилетней выживаемостью»). Несмотря на ситуацию, Павленко не опустил руки, а наоборот — решил подробно рассказывать о ходе лечения, делиться с людьми информацией и объяснять, что надежда есть всегда. Так врач начал вести свой блог в интернете, в котором подробно рассказывал о своих ощущениях, самочувствии, лечении, делился советами. Он призывал тех, кто сражается с раком, не сдаваться, не воспринимать диагноз как приговор и бороться с болезнью, ведь шанс на выздоровление есть всегда.

Андрей прошел четыре курса химиотерапии, которые дали положительный эффект, что позволило провести гастрэктомию (полное удаление желудка) и удалить опухоль. Но в случае с раком и после операции есть шанс рецидива. Тут важны, как отмечал сам Павленко, первые два года, когда вероятность возвращения заболевания самая высокая. Однако постоянно думать о болезни не стоит, лучшее, что можно сделать, — пытаться жить дальше, советовал врач. «Мои шансы на выздоровление 50 на 50. Либо я перейду пятилетний порог выживаемости, либо возникнет рецидив. И критическими являются первые два года, после них вероятность возвращения рака уменьшается», — говорил Павленко в интервью порталу «Собака» в июне 2019 года.

Через некоторое время после операции хирург смог вернуться к работе и снова самостоятельно оперировать, начал работать над учебной программой для молодых специалистов-онкологов и возглавил благотворительную организацию Cancer Fund, цель которой — улучшить качество онкологической помощи в России. Во всех начинаниях и на протяжении всей болезни его очень поддерживала жена Анна. У супругов есть трое детей: две дочери и сын.