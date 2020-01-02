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Шутка затянлась: кто пристрастил Лукашенко к хоккею?
Источник материала: Партизан
Как пишет близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал «Пул Первого», в 1997 году известный российский сатирик Михаил Задорнов подарил Александру Лукашенко коньки.
«Тогда и решили попробовать поиграть в хоккей, создать команду. Попробовали, получилось! Ну и завертелось!» — описывает телеграм-канала историю появления Рождественского хоккейного турнира в нашей стране.
Задорнов пошутил, а Лукашенко увлекся так, что не может остановиться. Когда увлечение дошло до массового строительства ледовых дворцов там где надо и не надо, белорусам стало совсем не смешно.
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Как пишет близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал «Пул Первого», в 1997 году известный российский сатирик Михаил Задорнов подарил Александру...
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