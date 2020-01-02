ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шутка затянлась: кто пристрастил Лукашенко к хоккею?

03.01.2020 13:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Как пишет близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал «Пул Первого», в 1997 году известный российский сатирик Михаил Задорнов подарил Александру Лукашенко коньки.



«Тогда и решили попробовать поиграть в хоккей, создать команду. Попробовали, получилось! Ну и завертелось!» — описывает телеграм-канала историю появления Рождественского хоккейного турнира в нашей стране.

Задорнов пошутил, а Лукашенко увлекся так, что не может остановиться. Когда увлечение дошло до массового строительства ледовых дворцов там где надо и не надо, белорусам стало совсем не смешно. 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как пишет близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал «Пул Первого», в 1997 году известный российский сатирик Михаил Задорнов подарил Александру...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Дяди уже нет. Есть его сын». Новый тренер БАТЭ - о родственных связях с Капскими
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
03.01.2020
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика