Шутка затянлась: кто пристрастил Лукашенко к хоккею?









«Тогда и решили попробовать поиграть в хоккей, создать команду. Попробовали, получилось! Ну и завертелось!» — описывает телеграм-канала историю появления Рождественского хоккейного турнира в нашей стране.





Задорнов пошутил, а Лукашенко увлекся так, что не может остановиться. Когда увлечение дошло до массового строительства ледовых дворцов там где надо и не надо, белорусам стало совсем не смешно.