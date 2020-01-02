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Что Фонд мира подарил горецким детям

03.01.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Благотворительная республиканская акция «Наши дети» — добрая традиция, существующая уже больше двух десятков лет. Воспитанники горецкого ясли-сада №2 в канун Нового года не остались без подарков. Председатель районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира» Тамара Поклад подарила ребятам мультимедийную установку, развивающие и спортивные игры.

 

Что Фонд мира подарил горецким детям

 


 
 
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  Благотворительная республиканская акция «Наши дети» — добрая традиция, существующая уже больше двух десятков лет. Воспитанники горецкого ясли-сада №2 в канун...
 
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