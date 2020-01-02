Руководство БАТЭ рассказало о задачах команды на сезон-2020

Источник материала: Tut.by

Генеральный директор борисовского БАТЭ Михаил Деменцевич рассказал о целях команды на сезон-2020.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Задачи у нас всегда максимальные. Думаю, где-то с 2008 года от БАТЭ ждут не только чемпионтва. Наши цели не поменялись. Намерены вернуть первое место в чемпионате Беларуси, а также пробиться в еврокубковую осень (групповой этап Лиги Европы — прим. TUT.BY).

Отметим, что в прошедшем сезоне борисовчане не смогли добиться ни одной из этих целей. Перед наступлением 2020 года клуб объявил о назначении нового главного тренера - Кирилла Альшевского.