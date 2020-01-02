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Руководство БАТЭ рассказало о задачах команды на сезон-2020
Источник материала: Tut.by
Генеральный директор борисовского БАТЭ Михаил Деменцевич рассказал о целях команды на сезон-2020.
— Задачи у нас всегда максимальные. Думаю, где-то с 2008 года от БАТЭ ждут не только чемпионтва. Наши цели не поменялись. Намерены вернуть первое место в чемпионате Беларуси, а также пробиться в еврокубковую осень (групповой этап Лиги Европы — прим. TUT.BY).
Отметим, что в прошедшем сезоне борисовчане не смогли добиться ни одной из этих целей. Перед наступлением 2020 года клуб объявил о назначении нового главного тренера - Кирилла Альшевского.
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Генеральный директор борисовского БАТЭ Михаил Деменцевич рассказал о целях команды на сезон-2020.
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