ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Руководство БАТЭ рассказало о задачах команды на сезон-2020

03.01.2020 13:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Генеральный директор борисовского БАТЭ Михаил Деменцевич рассказал о целях команды на сезон-2020.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Задачи у нас всегда максимальные. Думаю, где-то с 2008 года от БАТЭ ждут не только чемпионтва. Наши цели не поменялись. Намерены вернуть первое место в чемпионате Беларуси, а также пробиться в еврокубковую осень (групповой этап Лиги Европы — прим. TUT.BY).

Отметим, что в прошедшем сезоне борисовчане не смогли добиться ни одной из этих целей. Перед наступлением 2020 года клуб объявил о назначении нового главного тренера - Кирилла Альшевского.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный директор борисовского БАТЭ Михаил Деменцевич рассказал о целях команды на сезон-2020.
 
Новости дня
Новости разные
 
В тени «Ирландца». Лучшие западные фильмы 2019 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
03.01.2020
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика