В тени «Ирландца». Лучшие западные фильмы 2019 года

Источник материала: Аргументы и факты

«Ирландец»

Исторический фильм Мартина Скорсезе, основанный на истории жизни Фрэнка Ширана по прозвищу «Ирландец». Ширан во время Второй мировой служил в армии, воевал в Европе, после демобилизации стал водителем грузовика, принимал активное участие в деятельности профсоюза дальнобойщиков, а заодно был киллером в итальянской мафии. Его боссом был гангстер Рассел Буфалино. В конце жизни Ширан признался, что именно он в 1970-е убил профсоюзного лидера Джимми Хоффу — загадка исчезновения этого политика долгие годы оставалась неразгаданной. Сценарий фильма создан по книге «Я слышал, ты красишь дома» документалиста Чарльза Брандта, который написал её после бесед с Шираном. Скорсезе собрал в своей картине созвездие актеров — Ширана играет Роберт Де Ниро, Буффалино — Джо Пеши, а Хоффу — Аль Пачино. Поскольку действие происходит на протяжении многих лет, актеров омолаживали с помощью компьютерных технологий. «Ирландец» почти не был в прокате (лишь необходимую для «Оскара» неделю). Фильм почти сразу стал доступен на сервисе Netflix. Ожидается, что работа Скорсезе получит главную награду Американской киноакадемии — серьезных соперников у неё фактически нет.

«Джокер»

Фильм Тодда Филлипса — это предыстория самого известного злодея в комиксах студии DC. Картина не входит в расширенную вселенную DC, где храбро сражаются Бэтмен, Супермен и Чудо-женщина, зато Джокер проявил себя лучше, чем положительный персонаж любого из больших и дорогих кинокомиксов. Сыгранный Хоакином Фениксом персонаж в начале фильма совсем не монстр из преступного мира. Это комик-неудачник Артур Флек, который пытается пробиться в популярное телешоу (ведущего играет Роберт Де Ниро). Флек живет с больной матерью и сам страдает от редкого заболевания — его мучают приступы безумного смеха. Филлипс показал становление антигероя, а его «Джокер» заработал в прокате миллиард долларов с лишним, а заодно, похоже, принесет «Оскар» трехкратному номинанту на эту премию Фениксу.

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«Достать ножи»

Детектив от режиссера Райана Джонсона, вдохновленный «Десятью негритятами» Агаты Кристи. Писатель Харлан Тромби (Кристофер Пламмер) приглашает всех членов своей большой семьи на празднование 85-летия, а наутро его находят мертвым. Расследует возможное преступление детектив Бенуа Бланк (Дэниел Крэйг), а среди подозреваемых — дети и внуки покойного. В ролях заняты Крис Эванс, Джейми Ли Кёртис, Майкл Шеннон, Дон Джонсон.

«Брачная история»

Мелодрама Ноа Баумбаха про разрушение семьи со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером в главных ролях. Театральный режиссер Чарли и актриса Николь решают развестись. Они поначалу собирались остаться друзьями, но юридическое сопровождение развода переводит конфликт в острую стадию, и бывшие муж и жена отчаянно бьются за опеку над ребенком. Фильм попал во всевозможные итоговые рейтинги американских изданий и, видимо, будет серьезным конкурентом «Ирландцу» в борьбе за главный «Оскар».

«Однажды в… Голливуде»

Десятый фильм Квентина Тарантино критики и зрители ждали с нетерпением, и мастер не подвел. «Однажды… в Голливуде» — это история про американское кино конца 60-х, когда началась ломка канонов, и те, кто не успевал перестроиться, могли легко оказаться на обочине процесса. Такими, например, могли стать главные герои фильма — выходящий в тираж актер Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти пути развития карьеры после падения спроса на вестерны. А на заднем плане члены семьи Чарльза Мэнсона уже готовят оружие, которое убьет жену Романа Полански, актрису Шэрон Тейт. Впрочем, не стоит ожидать от Тарантино, что он снимет исторически безупречный фильм — развязка в картине неожиданная. «Однажды… в Голливуде», скорее всего, не выиграет главный «Оскар», но, возможно, принесет награду Питту как лучшему актеру второго плана.

«Алита: Боевой ангел»

Продюсерский проект Джеймса Кэмерона по экранизации манги Юкито Кисиро. Снял фильм Роберт Родригес — в стиле киберпанковского боевика о постапокалиптическом будущем. Доктор Идо (Кристоф Вальц) находит на свалке остатки боевого андроида и оживляет их, превращая в милую девочку с огромными глазами по имени Алита (Роза Салазар), которой теперь предстоит вспомнить своё прошлое. Ни на какие большие премии этот фильм не претендует, а зрители надеются, что Кэмерон решится выпустить вторую часть истории Алиты.

«Мстители: Финал»

Большой кинокомикс с огромным бюджетом стал настоящим финалом третьей фазы расширенной киновселенной Marvel (формально завершив фазу фильм про Человека-паука). Именно в «Финале» был подведен итог противостоянию команды Мстителей с титаном Таносом — то есть Войне бесконечности, в которой главным оружием стала перчатка с соответствующими камнями. Зрители тоже прониклись — этот комикс хоть и с трудом, но одолел в мировом прокате «Аватара» Джеймса Кэмерона (сборы составили $2,8 млрд) и стал самым кассовым фильмом в истории.

«Yesterday»

Главный герой — музыкант-неудачник Джек Малик (Химеш Патель), который после полученной в аварии травмы выяснил, что все в мире забыли про существование группы The Beatles. Он начинает выдавать битловские песни за свои и становится знаменитым — настолько, что даже Эд Ширан скромно отошел в сторонку. Малика узнают по всему миру, он оказался в центре большой бизнес-машины звукозаписи и едва не потерял любовь. В себя его приводит встреча с Джоном Ленноном — в этом мире он не стал музыкантом, не написал ни одной песни и счастливо дожил до старости. Скромный музыкальный фильм Дэнни Бойла стал настоящим подарком всем битломанам, хотя особого фурора и не произвел. Впрочем, это понятно — в наше время песни The Beatles вряд ли оказались бы настолько безусловными хитами, как показано в картине.

«Ford против Ferrari»

Исторический фильм-реконструкция событий середины 60-х, когда компания Ford бросила вызов компании Ferrari в борьбе за приз на гонке «24 часа Ле-Мана». Руководство Ford пригласило инженера Кэрролла Шелби (Мэтт Деймон) и пилота Кена Майлза (Кристиан Бейл). В результате на свет появилась легендарная модель Ford GT40, которая четыре года подряд побеждала в тех гонках. Фильм получил 92% положительных отзывов, но в прокате выступил не особо блестяще.

«Мертвые не умирают»

Фильм Джима Джармуша выглядит как типичный зомби-хоррор: люди что-то сделали с планетой, и на ней начался катаклизм — оживают мертвецы, которым, разумеется, нужна еда. Противостоят нашествию шериф Клифф Робертсон (заслуженный Билл Мюррей) и молодой офицер Ронни (Адам Драйвер), а также выжившие (пока что) обитатели городка. В ролях в картине снялись много звезд — Тильда Суинтон, Стив Бушеми, Дэнни Гловер, а небольшие роли сыграли музыканты Селена Гомес, Игги Поп и Том Уэйтс.

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Бонус: «Звездные войны. Скайуокер. Восход»

Космическая сага про далекую-далекую галактику началась в 1977 году, и вот наконец история семьи Скайуокеров получила развязку. Фанаты «Звездных войн», конечно, не слишком довольны новейшей трилогией — как двадцать лет назад они же были недовольны трилогией приквелов (I, II и III эпизоды, выходили в 1999-2005 годах). Впрочем, перезапуск вселенной, затеянный компанией Disney после покупки Lucasfilm, можно признать успешным, ну а фанатам придется набраться терпения и ждать новых эпизодов.